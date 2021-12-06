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В новосибирском аэропорту Толмачево усилят меры контроля из-за опасности нового штамма «омикрон»
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В Роспотребнадзоре выяснили причину массового отравления суши под Новосибирском
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Томский госуниверситет создаст программы обучения для работников новосибирского синхротрона СКИФ
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Андрей Травников вошёл в Топ-30 наиболее влиятельных губернаторов РФ
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Губернатор Новосибирской области и первый замминистра спорта РФ осмотрели стройплощадку ЛДС
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Умер руководивший новосибирском ботсадом академик РАН
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Прокуратура проверяет информацию об учительнице, ударившей ребёнка-инвалида в Новосибирской области
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Кто вошёл в состав высшего совета «Единой России» от Сибирского федерального округа?
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Заведующий кафедрой Смарт-сити Сибирского университета телекоммуникаций и информатики, директор по цифровой трансформации компании Smart Consulting
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