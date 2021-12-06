СберФакторинг стал участником вебинара Банка России для МСП

2 декабря состоялся межрегиональный открытый вебинар Банка России для предприятий, действующих на территории Сибирского федерального округа, по теме «Факторинг: привлечение финансирования для малого и среднего бизнеса», в котором принял участие СберФакторинг.

Участники встречи – представители Банка России, крупнейшие отечественные факторинговые компании и представители сегмента МСП. Спикерами были рассмотрены виды и особенности факторинга при поставках по России и за рубеж, его использование для привлечения оборотного капитала, а также опыт применения инструмента при работе с крупнейшими заказчиками.

От СберФакторинга выступил управляющий директор по развитию бизнеса Андрей Соколов. Эксперт отметил эффективность применения факторинга для малых и средних компаний. «Мы предоставляем клиентам комплексные решения: получение финансирования до 100% суммы отгрузок, закрытие риска неплатежа со стороны дебитора, а также сервис сбора платежей, позволяющий контролировать дебиторскую задолженность. Важно отметить удобство пользования услугами компании: полный цикл финансирования поставок доступен на цифровой платформе», – отметил докладчик.

На мероприятии также выступил финансовый директор ООО «Технологический сервис майнинг» Алексей Дистель, пользующийся услугами СберФакторинга. «Факторинг позволяет обеспечить непрерывное пополнение оборотных средств и эффективно распределять денежные потоки, дополнительная выгода в том, что для него не требуется искать залоговое обеспечение. Таким образом инструмент позволяет решить нам две важнейшие задачи: быстро получать финансирование, не наращивая при этом долговую нагрузку предприятия», – подчеркнул он.

«Технологический сервис майнинг» занимается оптовой продажей смазочных материалов Shell, Repsol для горнодобывающей промышленности на территории Красноярского края, Хакасии, Тывы. Алексей Дистель отметил удобное и быстрое получение финансирования до 100% суммы отгрузки товаров через цифровую платформу СберФакторинг Онлайн, а также отметил выгоду и безопасность сделки с факторингом.