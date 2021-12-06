Стала известна причина отравления суши 48 человек в Татарске Новосибирской области. Об этом на оперативном совещании, которое прошло 6 декабря в областном правительстве, рассказал глава территориального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов.

Он уточнил, что эпидрасследование групповой заболеваемости, связанное с употреблением продукции предприятия общественного питания «Суши Хаус» в городе Татарск Новосибирской области, завершено.

«Этиологический агент заболеваемости – сальмонелла, ротовирусы и норовирусы. Источник инфекции – персонал, у которого по результатам лабораторного исследования обнаружены ДНК сальмонеллы, антигены ротовирусов и норовирусов. Факторы передачи – это готовая продукция, обсемененная в процессе изготовления сотрудниками», — отметил Александр Щербатов.

Он также добавил, что причины, способствующие возникновению распространения заболеваемости – это нарушение санитарных требований при организации работы предприятия общественного питания. При том, что, по словам руководителя управления, данный индивидуальный предприниматель приступил к работе только в ноябре текущего года.

«С целью предотвращения подобных ситуаций и профилактических мероприятий, в дальнейшем мы продолжим проводить совместные рейдовые мероприятия с прокуратурой Новосибирской области по предприятиям общественного питания», — подчеркнул Александр Щербатов.

Напомним, 22 ноября стало известно о массовом отравлении жителей в городе Татарск Новосибирской области. Число отравившихся горожан, которые покупали продукты в местном кафе «Суши-Хаус», составило 48 человек, из них 29 взрослые, 19 дети. СУ СК РФ и прокуратура региона организовали проверки, по результатам которых было возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). После инцидента суд приостановил работу кафе «Суши-Хаус» на 30 суток.