Новосибирский депутат Госдумы Виктор Игнатов вошёл в Президиум генсовета «Единой России»

«Единая Россия» утвердила состав Президиума Генерального совета партии. От Новосибирской области в него вошёл депутат Государственной Думы РФ, руководитель Сибирского Межрегионального совета ЕР Виктор Игнатов.

В состав Президиума Генерального совета «Единой России» вошли 35 человек, в том числе депутат Госдумы, руководитель Сибирского Межрегионального совета партии Виктор Игнатов, представляющий Новосибирскую область. Соответствующее решение было принято на заседании генсовета ЕР 4 декабря, сообщает пресс-служба партии.

В обновлённый Президиум Генерального совета «Единой России» вошли:

Андрей Турчак — секретарь Генсовета партии, первый зампредседателя Совета Федерации;

Александр Грибов — замсекретаря Генсовета партии, замруководителя Аппарата правительства;

Владимир Васильев — замсекретаря Генсовета партии, руководитель фракции «Единой России» в Госдуме;

Анна Кузнецова — замсекретаря Генсовета партии, вице-спикер Госдумы;

Дарья Лантратова — замсекретаря Генсовета партии, референт Управления президента РФ по общественным связям и коммуникациям;

Сергей Перминов — замсекретаря Генсовета партии, сенатор;

Александр Сидякин — замсекретаря Генсовета партии, руководитель ЦИК;

Константин Бахарев — руководитель Южного межрегионального координационного совета партии, первый зампред комитета Госдумы по финансовому рынку;

Виктор Игнатов — руководитель Сибирского Межрегионального координационного совета партии, депутат Госдумы;

Иван Квитка – руководитель Уральского Межрегионального координационного совета партии, замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме;

Андрей Кутепов – руководитель Северо-Западного Межрегионального координационного совета партии, сенатор;

Роман Любарский – руководитель Приволжского Межрегионального координационного совета партии, депутат Госдумы;

Зураб Макиев – руководитель Северо-Кавказского Межрегионального координационного совета партии, депутат Госдумы;

Андрей Парфёнов – руководитель Центрального Межрегионального координационного совета партии;

Виктор Пинский – депутат Госдумы;

Александр Борисов – замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме;

Игорь Кастюкевич – замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме;

Дмитрий Вяткин – первый замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме;

Вячеслав Макаров – первый замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме;

Артём Бичаев – первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества;

Татьяна Буцкая – первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей;

Татьяна Дьяконова – депутат Госдумы;

Ольга Казакова – председатель комитета Госдумы по просвещению;

Андрей Картаполов – председатель комитета Госдумы по обороне;

Андрей Макаров – председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам;

Дмитрий Саблин – зампредседателя комитета Госдумы по обороне;

Дмитрий Хубезов – председатель комитета Госдумы по здравоохранению;

Алёна Аршинова – секретарь Чувашского реготделения партии, депутат Госдумы;

Сергей Боярский – врио секретаря Санкт-Петербургского регионального отделения партии, депутат Госдумы;

Магомед Даудов — секретарь Чеченского регионального отделения партии, председатель парламента Чеченской Республики;

Глеб Никитин — секретарь Нижегородского регионального отделения партии, губернатор Нижегородской области;

Александр Хинштейн – председатель комитета Госдумы по информационной политике;

Ольга Амельченкова — член центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества;

Антон Демидов — председатель координационного совета «Молодой Гвардии Единой России»;

Михаил Осеевский – президент ПАО «Ростелеком».

Ещё два представителя Новосибирской области – член комитета Совета Федерации по международным делам Александр Карелин и первый зампред Госдумы Александр Жуков — вошли в состав партийной комиссии по этике. Её членами стали 11 человек, в том числе телеведущая Арина Шарапов и актёр Владимир Машков. Возглавила комиссию депутат Госдумы Валентина Терешкова.

Александр Карелин и Александр Жуков также вошли в состав высшего совета партии. Ещё одним представителем высшего совета от Сибирского федерального округа стал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.