Прокуратура проверяет информацию об учительнице, ударившей ребёнка-инвалида в Новосибирской области

В Новосибирской области организована прокурорская проверка по факту нарушения прав ребёнка-инвалида. По предварительной информации, в коррекционной школе педагог подняла руку на ученика из-за рассыпанного мела.

Прокуратура Новосибирской области организовала проверку информации о том, что в одной из коррекционных школ региона учительница ударила ребёнка-инвалида, в результате чего тот получил телесные повреждения.

«Прокуратура проверит в учебном заведении исполнение законодательства об образовании, а также оценит соблюдение прав несовершеннолетних», — сообщили в надзорном ведомстве.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Как сообщало издание «КП Новосибирск», речь идёт о 13-летнем подростке, который слышит только при помощи слухового аппарата и общается жестами. Вместе с одноклассником он кидался на уроке кусочками мела. Учительница попросила его убрать мусор, однако мальчик не смог этого сделать из-за слишком мелких крошек. Из-за этого педагог якобы ударила ребёнка ладонью по спине, в результате чего у него впоследствии диагностировали ушиб.

Проверку по факту произошедшего также проводит областное министерство образования.

Напомним, в октябре прокуратура Новосибирской области организовала проверку после драки подростка с охранником магазина.