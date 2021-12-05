Прокуратура проверяет информацию об учительнице, ударившей ребёнка-инвалида в Новосибирской области

В Новосибирской области организована прокурорская проверка по факту нарушения прав ребёнка-инвалида. По предварительной информации, в коррекционной школе педагог подняла руку на ученика из-за рассыпанного мела.
Прокуратура Новосибирской области организовала проверку информации о том, что в одной из коррекционных школ региона учительница ударила ребёнка-инвалида, в результате чего тот получил телесные повреждения.
«Прокуратура проверит в учебном заведении исполнение законодательства об образовании, а также оценит соблюдение прав несовершеннолетних», — сообщили в надзорном ведомстве.
При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Как сообщало издание «КП Новосибирск», речь идёт о 13-летнем подростке, который слышит только при помощи слухового аппарата и общается жестами. Вместе с одноклассником он кидался на уроке кусочками мела. Учительница попросила его убрать мусор, однако мальчик не смог этого сделать из-за слишком мелких крошек. Из-за этого педагог якобы ударила ребёнка ладонью по спине, в результате чего у него впоследствии диагностировали ушиб.
Проверку по факту произошедшего также проводит областное министерство образования.
Напомним, в октябре прокуратура Новосибирской области организовала проверку после драки подростка с охранником магазина.