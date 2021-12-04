Кто вошёл в состав высшего совета «Единой России» от Сибирского федерального округа?

В рамках съезда «Единой России», проходящего в Москве 4 декабря, состав высшего совета партии претерпел значительные кадровые перемены. «Континент Сибирь» рассмотрел изменения в составе его участников от Сибирского федерального округа.

4 декабря в Москве проходит XX съезд «Единой России», делегаты которого подводят итоги работы партии за минувшие пять лет, строят дальнейшие планы и осуществляют перевыборы руководящих и центральных органов «Единой России».

В ходе XX съезда состав высшего совета правящей партии значительно обновился. В частности, от Сибирского федерального округа в него вошли: первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков, член комитета Совета Федерации по международным делам Александр Карелин, а также губернатор Андрей Травников. Все они представляют Новосибирскую область.

Вместе с ними в составе высшего совета «Единой России» оказались: заместитель председателя Госдумы Шолбан Кара-оол, представляющий Тыву, Хакасию и Красноярский край, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв, депутат Госдумы от Хакасии Артур Чилингаров и депутат Госдумы от Кузбасса Алексей Синицын.

Ещё одного депутата нижней палаты Федерального собрания от Хакасии, Сергея Сокола, включили в список для тайного голосования по избранию генерального совета партии. Также он возглавил хакасское региональное отделение «Единой России». Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев также стал главой иркутского регионального отделения партии. Примечательно, что свой партбилет он также получил во время съезда «Единой России».

Присутствующий на мероприятии корреспондент «Континента Сибирь» сообщил, что помимо Андрея Травникова, Александра Карелина и Александра Жукова делегацию Новосибирской области на съезде правящей партии представляют вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Панфёров и зампред комитета по аграрной политике регионального парламента Виктор Кушнир.