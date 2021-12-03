В Новосибирскую область идут 20-градусные морозы

Очередное похолодание ожидается в Новосибирской области в ближайшие дни. По последним данным синоптиков, в начале следующей рабочей недели температура воздуха в регионе понизится до -20 градусов.

Как сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр, с субботы, 4 декабря, по понедельник, 6 декабря, дневная температура в Новосибирской области будет держаться в пределах от +1 до -6 градусов, однако ночной холод достигнет -12…-15 градусов.

В ночь на вторник, 7 декабря, столбик термометра опустится до -20 градусов. Днём ожидается -5…-10 градусов, по северо-западу – до -16. Порывы ветра при этом местами будут доходить до 20 метров в секунду.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», в ночь на среду, 8 декабря, будет -18…-20, дневная температура опустится ещё ниже – до -22 градусов. В ночь на четверг, 9 декабря, ожидается -20…-22 градуса, далее до конца недели сервис обещает повышение температуры. Днём воздух прогреется до -15…-16 градусов, а в пятницу, 10 декабря, — до -6.

Ранее сообщалось о том, что новосибирцев ожидают перепады температуры.