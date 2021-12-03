«Новосибирский завод полупроводниковых приборов Восток» вошёл в число победителей городского конкурса «Предприятие высокой социальной ответственности» по итогам 2020 года. Мероприятие проводится по инициативе Управления инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска.

Как рассказали в пресс-службе предприятия, «НЗПП Восток» получил награду за поддержку своих сотрудников через социальные программы и акции, направленные на заботу о здоровье, мотивацию к трудовому процессу и мероприятиям коллектива на досуге. Социальные условия оценивались в том числе по 28 критериям, выраженным в экономических показателях.

«На предприятии сегодня работает около тысячи человек. К нам приходит молодежь, часто дети сотрудников, которые «горят» развитием микроэлектроники и реализацией значимых для страны проектов. Мы уделяем значительное внимание решению социальных вопросов и развитию социальной инфраструктуры в интересах работников. Ключевыми элементами нашей стратегии являются и обеспечение социальной поддержки всех категорий работников, и фокус на удержание высокопрофессиональных специалистов. Я искренне рад получить эту награду, особенно сейчас, когда предприятие выходит на новые виток технологического развития», — прокомментировал исполнительный директор АО «НЗПП Восток» Евгений Масленников.

Кроме «НЗПП Восток», победителями конкурса «Предприятия высокой социальной ответственности» по итогам 2020 года стали следующие организации: АО «Новосибирский механический завод «Искра», АО «Новосибирский патронный завод», НПО «Элсиб» ПАО, АО «Научно-исследовательский институт электронных приборов», АО «Новосибирский завод радиодеталей «Оксид», АО «Новосибирскэнергосбыт», АО «Трест «Связьстрой-6», ООО «Лента» (Калининский район, ул. Мясниковой, 29), МУП «Сибирское гостеприимство», Западно-Сибирская железная дорога – филиал ОАО «РЖД», ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр Институт цитологии и генетики СО РАН».