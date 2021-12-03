Что стоит за отставкой министра строительства Новосибирской области

1 декабря стало известно, что министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт покинул свой пост. Что стоит за этим кадровым решением и как его оценивают в строительном сообществе региона, узнал «Континент Сибирь».

Официально Иван Шмидт покинул кресло министра строительства региона по собственному желанию. Как стало известно «Континенту Сибирь», министр написал заявление об увольнении еще во второй половине ноября, после чего взял больничный. 1 декабря его отставка была принята губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым. До назначения нового министра строительства его обязанности будет исполнять заместитель министра Алексей Колмаков.

Комментируя свою отставку, Иван Шмидт сослался на состояние здоровья и отрицал какую-то связь с трудностями реализации в области крупных инвестиционных проектов. Между тем именно проблемы с возведением многофункциональной ледовой арены к молодежному чемпионату мира по хоккею часто лежали в основе критики работы министра, со стороны как депутатов Заксобрания Новосибирской области, так и городской общественности. В вину министерству ставились отставание от графика строительства, невыплата зарплаты подрядчикам и другое. В октябре стало известно, что Новосибирское государственное казенное учреждение «Арена», обеспечивающее строительство многофункциональной ледовой арены в Новосибирске, обратилось в арбитражный суд с двумя исками к генподрядчику работ ООО «Элинальфа» на сумму 45 млн рублей.

Тем не менее в июне Андрей Травников назначил Ивана Шмидта ответственным за решение вопросов, связанных со строительством ледовой арены и прилегающих к ней инфраструктурных объектов, а также ЦКП «Сибирский кольцевой источник фотонов», кампуса федерального ГАОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет», детского федерального реабилитационного центра на 300 коек и инфраструктуры Регионального центра волейбола. «Распоряжение губернатора подписано в целях усиления персональной ответственности руководства регионального минстроя за решение вопросов, связанных со строительством масштабных объектов, контролем качества исполнения строительных работ, соблюдением необходимых сроков», — пояснили тогда в пресс-службе правительства Новосибирской области. Ответственным за оперативную работу министерства строительства, а также за решение проблем обманутых дольщиков в регионе стал заместитель Шмидта Алексей Колмаков.

Первого ноября Андрей Травников неожиданно для строительного сообщества назначает заместителя главы департамента строительства и архитектуры — начальника управления строительства и инженерного обеспечения мэрии Новосибирска Романа Теленчинова заместителем губернатора, в полномочия которого входят и компетенции, которые раньше были у Ивана Шмидта. С этого момента именно Роман Теленчинов курирует все крупные инфраструктурные проекты в области.

Комментируя это назначение, теперь уже бывший министр строительства сказал «Континенту Сибирь», что оно связано прежде всего с увеличением объема работ в области строительства. «Со следующего года, помимо сопровождения строительства крупных инфраструктурных проектов, нам предстоит работать с новыми финансовыми инструментами, предстоит инвестировать в сетевую инфраструктуру, чтобы подготовить площадки под КРТ. Это направление достаточно емкое, и по нему предстоит плотно работать. И еще масса вопросов, которые требуют особого внимания», — отмечал Иван Шмидт.

Однако участники строительного рынка в приватных беседах с нашим изданием уже тогда выражали опасение, что двум руководителям будет тесно, что «они будут толкаться локтями». У некоторых были вопросы, смогут ли сработаться два чиновника.

Как сказал один из собеседников «Континента Сибирь», можно строить разные конспирологические теории по поводу отставки Шмидта, настоящую причину знают только губернатор, Иван Иванович Шмидт и узкий круг лиц. Впрочем, по словам руководителя совета СРО Ассоциация строительных организаций Новосибирской области Максима Федорченко, нельзя исключать и официальную причину. «В профессионализме Ивана Ивановича нет причин сомневаться. Уход с поста по состоянию здоровья по нынешним пандемийным временам может быть чистой правдой», — отметил эксперт.

«Если вспомнить хронологию событий, то все началось с решения функционально разделить обязанности между министром строительства и его замом, когда Шмидту отдали ведение крупных инфраструктурных проектов, а Колмакову поручили текущую деятельность министерства, в том числе работу с обманутыми дольщиками, такой болезненный блок. Затем мы видим, что особых прорывов и улучшений на строительстве того же ЛДС не последовало. Зато последовало назначение Тельчанинова на это направление. Причем в ранге заместителя губернатора. Естественно, что у наблюдателей возник вопрос, а чем же должен заниматься Шмидт? Не думаю, что Иван Иванович согласился бы на роль свадебного генерала. Когда речь идет о том, что строительство ведется «стахановскими темпами», когда ситуацию можно описывать такими терминами, как «критическая», то здесь, вероятно, нужен другой тип руководителя, более волевой и харизматичный. Возможно, Шмидт исчерпал свой ресурс. Поэтому я считаю, что это совершенно логичное завершение работы в региональном правительстве», — высказал свое мнение председатель постоянной комиссии по бюджету и налоговой политике Совета депутатов Новосибирска, директор по развитию ГК «КПД-Газстрой» Кирилл Покровский.

По словам первого заместителя руководителя общественного совета по вопросам градостроительства, гендиректора ГК «Химметалл» Евгения Гаврилова, министр строительства не обладает достаточными полномочиями, чтобы непосредственно влиять на ход возведения крупных инфраструктурных проектов, генподрядчиками которых выступают серьезные московские структуры. «Ответственность есть, а возможности, прав и полномочий как-то влиять — нет. Этот министр не справился, назначат другого, но я сомневаюсь, что это как-то повлияет на ситуацию. Более того, я не знаю серьезного человека, профессионала в сфере строительства, который согласится на должность с таким грузом ответственности. На самом деле, Иван Шмидт ушел вовремя. Сейчас еще можно уйти, как говорится, с достоинством. А, например, в следующем году это уже не удастся», — отметил Евгений Гаврилов.

С тем, что Иван Шмидт не справлялся со своими обязанностями в полной мере, связывает отставку министра гендиректор АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области», член комитета по строительству Заксобрания региона Вячеслав Илюхин. «Мне кажется, вполне закономерно, что Иван Иванович покинул свой пост. Я никогда не скрывал своего отношения к нему как к руководителю минстроя. На мой взгляд, он недорабатывал. Думаю, не произошло ничего страшного, хуже не будет», — отметил Вячеслав Илюхин.