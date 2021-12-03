Новосибирскую компанию оштрафовали на полмиллиона рублей за обман при установке светильников

Новосибирская компания «Энергострой» выплатит штраф в размере 500 тыс. рублей за обман при сдаче выполненных работ. Компания внесла ложные сведения об оборудовании в акты приема-сдачи работ, сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

Прокуратура Дзержинского района Новосибирска провела проверку законодательства о противодействии коррупции.

По данным ведомства, директор ООО «Энергострой», действуя в интересах компании, предложил в августе работнику крупного новосибирского предприятия незаконное вознаграждение за согласование актов выполненных работ. Организация установила одни светильники, однако внесла в документы ложные сведения о более дорогостоящем оборудовании. При попытке передачи части вознаграждения в размере 100 тыс. рублей директор ООО «Энергострой» был задержан правоохранительными органами.

По данному факту прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по части 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).

«Мировой судья признал ООО «Энергострой» виновным в совершении правонарушения и назначил наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей, а также наложил по ходатайству прокуратуры арест на денежные средства организации, находящиеся во вкладах и на счетах в банках (иных кредитных организациях)», — сообщает пресс-служба ведомства. Постановление не вступило в законную силу.

Отметим, в отношении директора фирмы сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по п. «в» части 3 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный в крупном размер). Уголовное дело рассматривает Дзержинский районный суд Новосибирска.

По данным Rusprofile, ООО «Энергострой» зарегистрировано в 2017 году, генеральным директором компании является Владислав Макаров. Он также стал соучредителем региональной общественной организации «Федерация спорта сверхлегкой авиации Новосибирской области». Основным видом деятельности ООО «Энергострой» является производство электромонтажных работ.

Напомним, накануне в СК РФ возбудили уголовное дело в отношении руководителя отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Томской области Сергея Арефьева. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. В тот же день правоохранители задержали генерального директора томской группы торговой сети «ЛАМА» Владислава Левчугова.