Десятый долгострой с начала года введён в эксплуатацию в Новосибирской области

Один из крупнейших долгостроев в Новосибирской области – дом по улице Семьи Шамшиных, 93 введён в эксплуатацию, сообщили в правительстве региона 3 декабря. Долгожданное жильё получили почти 330 дольщиков.

Как отметил исполняющий обязанности министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков, в 2021 году это уже десятый проблемный объект, который получил разрешение на ввод в эксплуатацию. В результате ввода объекта решены проблемы более двух тысяч семей.

«В этом году мы существенно продвинулись в решении вопроса обманутых дольщиков. Сегодня введены в эксплуатацию 11 долгостроев – из них десять жилых домов и одна автопарковка. Среди них такие знаковые объекты, как два дома по улице Тульская, дома по улицам Кавалерийская, Коммунстроевская, Декабристов, Дуси Ковальчук, Чукотская, дом в рабочем посёлке Краснообск. До конца года планируется ввод ещё нескольких домов. Кроме того, поданы ходатайства в отношении почти четырёх десятков проблемных объектов в московский ППК «Фонд», 12 домов уже получили одобрение, ждём принятия решения по остальным объектам», – цитирует пресс-служба правительства Новосибирской области Алексея Колмакова.

Строительство дома переменной этажности (17-25 этажей) в ЖК «Огни Сибири» в Центральном районе Новосибирска на улице Семьи Шамшиных должно было завершиться в третьем квартале 2020 года, однако застройщик – АО «Город в городе» – не смог достроить объект в установленные сроки.

По словам Алексея Колмакова, завершение строительства силами застройщика, без проведения процедуры банкротства – самый оперативный и эффективный вариант. И.о. министра отметил, что достройка дома по улице Семьи Шамшиных площадью почти 25 тысяч квадратов состоялась благодаря вовремя выработанному алгоритму, организационной поддержке регионального минстроя, а также помощи ресурсоснабжающих организаций. В итоге была решена проблема 327 дольщиков.

Помимо дома, достроены автостоянка на 250 машиномест и трансформаторная подстанция.

Решение проблем дольщиков находится на контроле региональных властей.

Напомним, в Новосибирской области завершается строительство ещё двух долгостроев – по улицам Сибиряков-Гвардейцев и Есенина.