41-летний житель Новосибирской области скончался от коронавируса

За последние сутки в Новосибирской области от коронавируса скончались пятнадцать человек. Среди них 41-летний мужчина.

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в Новосибирской области от коронавируса умерли восемь мужчин в возрасте от 41 до 87 лет и семь женщин в возрасте от 54 до 87 лет.

В инфекционных стационарах региона с диагнозом COVID-19 или подозрением на него находятся 3 969 пациентов, в том числе 46 детей, в отделениях реанимации лечатся 309 человек. Аппарат ИВЛ требуется 55 пациентам.

За сутки заболевание подтвердилось у 396 жителей Новосибирской области, выздоровели 128 человек. С начала пандемии коронавируса в регионе зарегистрировали 83 921 случай заражения COVID-19. 57 734 пациента полностью выздоровели, 3 845 скончались.

В Алтайском крае за минувшие сутки коронавирус выявили у 519 человек, от заболевания скончались 30 пациентов. В инфекционных госпиталях на лечении находятся 3 150 пациентов с диагнозом COVID-19, тяжело переносят заболевание 642 человека. Искусственная вентиляция легких требуется 257 пациентам. Общее число заболевших коронавирусом в регионе составляет 105 613 человек. Выздоровели 76 602 пациента, умерли 7 268 человек.

В Кузбассе за сутки заболевание подтвердилось у 369 человек, выздоровели 254 пациента. За сутки от заболевания скончались три женщины в возрасте от 53 до 91 года. Всего в регионе медицинскую помощь получают 5 033 пациента с диагнозом COVID-19, в стационарах, обсерваторах и на 14-дневной изоляции находятся 14 826 человек. С начала пандемии в Кузбассе зарегистрировали 75 511 случай COVID-19. 68 891 пациент выздоровел, 1 587 скончались.

Напомним, ранее сибирские ученые назвали признаки, говорящие о высокой вероятности тяжелого протекания COVID-19 у человека. Специалисты также рассказали об обнаружении химического соединения, которое может использоваться для создания лекарства против коронавируса и некоторых других вирусных инфекций.