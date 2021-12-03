Апелляционный суд признал законность очередного взыскания долгов с «Экологии-Новосибирск»

Седьмой арбитражный апелляционный суд оставил в силе решения арбитражного суда Новосибирской области о взыскании с регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами – ООО «Экологии Новосибирск» задолженности двум перевозчикам мусора.

Как следует из данных арбитража от начала декабря, оставлено в силу решение о взыскании с «Экологии Новосибирск» 58,9 млн руб. в пользу ООО «ТБО», а также 91,17 млн руб. и 72,67 млн руб. в пользу ООО «Латранс» — таковы суммы задолженности регоператора перед подрядчиками за вывоз мусора в 2019 году.

ООО «Экология Новосибирск» направляло встречный иск о взыскании штрафа, который должен был составить несколько сотен миллионов рублей. Однако апелляционный суд пришёл к выводу, что эти требования не могут быть удовлетворены из-за отсутствия достаточной обоснованности соответствующего заявления.

Ранее арбитраж удовлетворил целый ряд исков к «Экологии Новосибирск» от перевозчиков мусора. Среди последних – ООО «Новосибспецтранс» (128,5 млн руб.) и ООО «Эко-лайн» (171,3 млн руб.). При этом регоператор также направлял встречные иски на несколько сотен миллионов рублей, которые в итоге остались без удовлетворения.

В ноябре «Экология Новосибирск» заключила мировое соглашение с ещё одним подрядчиком – МУП «Спецавтохозяйство», признав перед ним задолженность на сумму около 91 млн руб. и отказавшись от встречных требований. По условиям соглашения, с задолженностью перед организацией регоператор будет рассчитываться в рассрочку до 2023 года.

Региональный оператор по обращению с твёрдыми бытовыми отходами ООО «Экология Новосибирск» (принадлежит группе «ВИС») неоднократно привлекался к ответственности за несвоевременный вывоз мусора и вовлекался в конфликтные ситуации с жителями по этому поводу. В августе из-за критической ситуации с вывозом ТКО в центре города правительство региона заявило о готовности разорвать договорные отношения с компанией. Группа «ВИС», в свою очередь, объясняла ситуацию сменой компании-подрядчика.