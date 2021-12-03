Геннадий Шилохвостов остаётся на посту председателя Контрольно-счетной палаты Новосибирска. Кандидатуру экс-прокурора одобрили депутаты горсовета Новосибирска в ходе 12-й сессии.

На прошедшей сегодня, 3 декабря, 12-й сессии горсовета Новосибирска депутаты переизбрали тайным голосованием Геннадия Шилохвостова на должность председателя Контрольно-счетной палаты города. Таким образом, он сохранит за собой этот пост в течение последующих 5-ти лет.

«Огромное спасибо за высокое доверие лично ко мне. Я с вами около 19 лет. За эти годы нам удалось сформировать действенный орган контроля. Удалось полностью искоренить нецелевое использование бюджетных средств. Неэффективного использования всё меньше и меньше. Отмечу, что о работе нашей КСП знают не только в городе, но и в России. Недавно прошло собрание членов Союза муниципальных контрольно-счетных органов России в Красноярске, где подтвердили лидирующие позиции КСП Новосибирска среди всех контрольно-счетных палат России. Но предстоит еще много дел впереди. Вы, депутаты, сформировали КСП, и теперь мы являемся вашим депутатским оком», — обратился Геннадий Шилохвостов к депутатам.

Геннадий Шилохвостов родился в 1947 году в селе Шипуново Новосибирской области, окончил Свердловский юридический институт. В течение 13 лет (по 2002-й г.) был прокурором Новосибирска. С 2003 года — председатель городской Контрольно-счетной палаты. Его сын, Роман Шилохвостов возглавляет департамент имущества и земельных отношений правительства Новосибирской области.