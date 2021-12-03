112 млн рублей направят на ремонт здания казначейства в Новосибирске

В Новосибирске объявили аукцион на капитальный ремонт здания управления Федерального казначейства по Новосибирской области. Максимальная цена контракта составляет более 112,2 млн рублей.

Информацию о проведении запроса предложений в электронной форме на капитальный ремонт объекта опубликовали 2 декабря на сайте госзакупок, заказчиком выступает Федеральное казенное учреждение «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России».

Согласно проекту организации капитального ремонта, здание расположено на улице Кирова,3/1 в Октябрьском районе Новосибирска. Общая площадь помещений, которые предстоит отремонтировать, составляет 5 490 кв. м. Здание построили в 1997 году, в нем всего шесть этажей.

Работы будут произведены в три этапа. В рамках первого этапа планируется провести капитальный ремонт санузлов и примыкающих к ним кладовых, капремонт 1-2 этажей и ремонт режимных помещений на 3 этаже, а также ремонт кровли. Вторым этапом станет ремонт 3-го этажа. В рамках третьего этапа специалисты выполнят работы по капремонту подвала, 4 и 5 этажей.

В рамках контракта подрядчик, в частности, проведет демонтаж грузового лифта, отремонтирует пол, полоток, покрытие стен, заменит оконные и дверные блоки. Он также проведет работы по замене систем отопления, электроснабжения, вентиляции, канализации, водоснабжения, сетей связи, охранно-пожарной сигнализации, оповещения при пожаре, контроля доступа и другое.

«Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, мусор после производства работ собирается и затаривается в мешки ручным способом. Загрузку мусора в автомобили осуществлять ручным способом из-за расположения в непосредственной близости зеленых насаждений и элементов благоустройства», — указано в документах.

Работы необходимо выполнить до 4 декабря 2023 года, максимальная стоимость контракта — свыше 112,2 млн рублей. Источником финансирования является федеральный бюджет. Заявки на участие в аукционе принимаются до 9 декабря.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал о том, что в Новосибирской области объявили конкурс на завершение долгостроя в городе Оби. Начальная цена контракта составляет свыше 130 млн рублей.