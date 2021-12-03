Впервые в истории новосибирского аэропорта заявлен рейс на Мальдивы

25 декабря российская авиакомпания Nordwind Airlines собирается совершить первый прямой чартерный рейс по маршруту Новосибирск-Мале.

В пресс-службе новосибирского международного аэропорта Толмачёво «Континенту Сибирь» сообщили, что авиакомпания Nordwind Airlines, входящая в десятку крупнейших российских авиаперевозчиков, сделала заявку на выполнение прямого рейса по маршруту Новосибирск-Мале. Это будет первый прямой рейс на Мальдивы в истории воздушной гавани имени А.И. Покрышкина.

Вылет из новосибирского аэропорта в столицу островной республики заявлен на 25 декабря 2021 года. Обратный рейс авиакомпания готовится совершить 2 января. Оба перелёта запланированы в формате чартерной перевозки. В Nordwind Airlines «Континенту Сибирь» рассказали, что пассажирами мальдивского рейса станут клиенты туроператора «Pegas Touristik».

Напоминаем, что действующий флот авиакомпании Nordwind Airlines составляют 43 воздушных судна. Основная специализация перевозчика – чартеры для авиапутешественников из городов России в в курортные города Африки, Ближнего Востока, Азии, Европы, Северной и Центральной Америки, а также регулярные грузопассажирские перевозки из Москвы в города России и стран СНГ. Перевозчик базируется в московском аэропорту Шереметьево.

В декабре 2021 года программу полётов из Новосибирска расширила и авиакомпания S7 Airlines. Перевозчик начинает выполнять рейсы на линиях: Новосибирск-Ижевск, Новосибирск-Пхукет, а также Новосибирск-Бангкок.