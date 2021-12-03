Губернатор сибирского региона не исключил введение QR-кодов в общественном транспорте

Губернатор Красноярского края Александр Усс сообщил, что не исключает введение системы QR-кодов в общественном транспорте региона. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Енисей».

По словам губернатора Красноярского края Александра Усса, систему QR-кодов в общественном транспорте региона пока вводить не планируется, однако он не исключил, что краевым властям «придется перейти к этой практике».

«Мы пока на это не пошли, дав возможность красноярцам пройти те необходимые медицинские процедуры для того, чтобы не сталкиваться с дополнительными проблемами на транспорте. Транспорт — это жизненно необходимая вещь. Но не исключаю, что нам тоже придется перейти и к этой практике», — уточнил Александр Усс.

Он сообщил, что в настоящее время текущая эпидемиологическая обстановка позволяет жить при ограничениях, которые уже введены в регионе. Глава региона уточнил, что краевые власти должны учитывать интересы «большинства людей, которые хотят быть здоровы и не желают подвергаться риску заражения», и использовать введенные минимальные коронавирусные ограничения. Он также добавил, что при введении новых мер необходимо смотреть на практику зарубежных стран и опыт других регионов страны.

«…и понять, что использование QR-кода станет в ближайшее время абсолютно обычной практикой, которая будет касаться посещения практически всех мест, где есть массовое скопление людей. Поэтому нужно к этому готовиться, привыкать, сделать прививку и чувствовать себя уверенно и спокойно», — сказал Александр Усс.

Напомним, система QR-кодов была введена в регионе 30 октября. В преддверии введения QR-кодов в Красноярском крае сократили время работы общепитов и число зрителей в театрах и кинотеатрах. С 15 ноября справку о прохождении вакцинации от COVID-19 или перенесении заболевания стали требовать у жителей региона при посещении заведений общепита, салонов красоты, гостиниц, спортивных залов и фитнес-клубов. В конце ноября региональные власти разрешили работу кафе и ресторанов в ночное время.