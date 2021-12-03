Сибирская таможня раскрыла схему уклонения от уплаты пошлин сельхозэкспортерами

Сотрудники Сибирской оперативной и Сибирской электронной таможен раскрыли схему уклонения от уплаты таможенных пошлин при экспорте семян рапса. Ими была выявлена серия фактов уклонения от уплаты таможенных платежей при вывозе в Китай семян рапса на общую сумму 14 миллионов рублей.

При декларировании сибирская фирма-экспортер представляла в Сибирскую электронную таможню фиктивные договоры купли-продажи товара на внутреннем рынке, а также указывала в документах недостоверные характеристики продукции. Пригодные для пищевого использования семена рапса выдавались за более дешевые, предназначенные для промышленной переработки, ставка вывозной таможенной пошлины на которые значительно ниже.

Напомним, что с 1 января 2021 года для защиты внутреннего рынка России были введены заградительные пошлины в размере 30% на вывоз высококачественных семян рапса, пригодных для пищевого использования. При этом вывозная пошлина для предназначенных к промышленной переработке семян рапса (предназначенных для изготовления технического масла для смазочных материалов, а также биодизеля) составляет всего 6,5%.

В общей сложности с февраля по март 2021 года было экспортировано 1,2 тысячи тонн продукции, еще 450 тонн семян рапса таможенники успели задержать. Доказать подлог удалось после повторной экспертизы образцов, представленных экспортером в Россельхознадзор и изъятых УФСБ России по Красноярскому краю.

По данным Сибирской оперативной таможни выгодоприобретателем данной схемы оказался проживающий в Омске 38-летний иностранный гражданин, много лет занимавшийся бизнесом в Сибири. Формально бизнесмен не имел никакого отношения к совершенным экспортным операциям, поскольку действовал через подставных лиц.

В отношении гражданина иностранного государства Сибирская электронная таможня возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере). Обвиняемый, по сообщению СТУ, уже написал явку с повинной, выразил готов возместить ущерб в размере 14 млн рублей и понести наказание.