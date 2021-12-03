Португальское кино — глубокое и страстное, как океан

С 8 по 12 декабря жители Новосибирска благодаря Центру культуры и отдыха «Победа» смогут познакомиться с современным кинематографом и культурой Португалии. Кроме впечатляющей подборки художественных, документальных и короткометражных фильмов, в программе фестиваля — выставка современной фотографии и вечер национальной кухни.

Сильные страсти, красивые люди, долгие взгляды, томные песни… Зрителей ждет взгляд на современное киноискусство Португалии через призму разножанровых фильмов-размышлений.

Фестиваль откроется 8 декабря фильмом «Поместье» режиссера Тиагу Гедеша, который в повествовании об одной семье раскрывает политическую, социальную и финансовую жизнь страны с 40-х годов прошлого века до наших дней. Картину лично представит Руй Кардозу Мартинш — автор сценария, известный португальский писатель, драматург, журналист. Кстати, картина была номинирована на «Золотого льва» и приз за лучший сценарий Венецианского кинофестиваля. Гостем фестиваля также станет Жоау Карлуш Мендонса-Жоау, представитель культурного отдела посольства Португальской Республики.

В тот же день состоится открытие выставки «Ruptures / Разрывы. Современная португальская фотография. Аугусто Бразио и Луиса Феррейра» в Белой галерее «Победы». Фотографы приглашают пройти по Лиссабону метафорическим маршрутом, балансирующим между вымыслом и реальностью, воочию увидев неоднозначные последствия резких экономических изменений. Куратор выставки — Rui Prata, арт-директор фестиваля IMAGO, Лиссабон.

Днем позже, 9 декабря, зрителей ждет подборка короткого метра, дающая объемное представление о современных тенденциях португальского кинематографа, где каждый фильм — размышление об этическом выборе и истоках национального самосознания. Знакомство с португальской культурой продолжится вечером национальной кухни, автором и ведущим которого станет еще один гость фестиваля, шеф-повар Рикардо Лопеш — он начинал карьеру на круизных лайнерах, потом открыл два ресторана в Москве, а сейчас работает шеф-поваром в посольстве Португалии в Москве.

Программу продолжит «Моральный порядок» — фильм, основанный на реальных событиях. Режиссер Мариу Баррозу рассказывает историю владелицы одной из важнейших португальских газет, которая в 1918 году решила начать жизнь с чистого листа, что стало поводом для крупного общественного скандала. Документальный фильм «Тишина — голоса Лиссабона» Жудит Калмар и Селин Кошты Карлайл погружает во вселенную двух исполнителей фаду из разных поколений, борющихся за выживание уникального музыкального жанра. Сюжет фильма «Гнев», завершающего фестивальную программу, основан на одном из основных литературных произведений португальского неореализма. В центре внимания — сельская семья, которая сталкивается с бедностью и несправедливостью.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Марселу Ваултьер Матиаш, полномочный министр-советник посольства Португальской Республики в Москве:

— Цель кинофестиваля — познакомить зрителей с новейшими работами португальских режиссеров и поспособствовать тому, чтобы отношения между Россией и Португалией стали еще ближе. Точнее, связь между россиянами и португальцами, характеризующаяся близостью языка и культуры. В данном случае эта близость проявляется в «седьмом искусстве» — кинематографе — во всех смыслах и проявлениях: эстетическом, символическом и лирическом. Зрители смогут увидеть ряд тщательно отобранных работ разных режиссеров, каждый из которых имеет собственный творческий стиль. Я уверен, что эти выдающиеся образцы португальского кинематографа смогут удивить всех поклонников кинематографа глубиной повествования, захватывающими дух видами и завораживающими кадрами, подчеркивающими и усиливающими впечатление от сюжета, а также уникальными яркими персонажами, которые отличаются сложностью, но в то же время и простотой характера.