В Новосибирской области прогнозируют перепады температуры воздуха

В Новосибирской области в ближайшие дни ожидаются резкие перепады температуры воздуха от +3 до -16 градусов.

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», сегодня в Новосибирской области ожидается потепление до -2 …+3 градусов. Синоптики прогнозируют небольшой, местами умеренный мокрый снег, метели, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, его скорость составит 8-13 м/с, местами порывы до 20 метров в секунду.

В ночь с 3 на 4 декабря столбик термометра опустится до -5..-10 градусов, при прояснениях до -15. Ожидается небольшой снег, по востоку ночью синоптики прогнозирует местами умеренный снег, метели и гололедные явления. Днем воздух прогреется до -3…-8 градусов. Ветер юго-западный, 6-11 м/с, местами порывы до 16 метров в секунду.

В ночь 5 декабря ожидается похолодание до -6…-11 градусов, местами до 16 градусов мороза, в отдельных районах будет идти небольшой снег. Днем температура воздуха составит -1…-6 градусов. Направление ветра не изменится, его скорость достигнет 6-11 м/с, местами с порывами до 16 метров.

В пресс-центре мэрии Новосибирска предупредили о вероятности возникновения происшествий 3 декабря.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями возможно нарушение работы системы электроснабжения; падение слабо закрепленных конструкций (рекламных щитов), деревьев (веток); осложнение работы всех видов транспорта и содержания улично-дорожной сети (включая внутриквартальные проезды и придомовую территорию)», — указано в сообщении.

Добавим, что по данным мэрии Новосибирска, с начала зимнего сезона дорожно-эксплуатационные учреждения города вывезли с магистралей и улиц 193 361 кубометр снега.

Напомним, по данным Росгидрометцентра, на севере Урала, Сибири и Якутии температура воздуха зимой будет выше средних многолетних значений.