43-летний мужчина и еще 15 человек скончались от коронавируса в Новосибирской области

За прошедшие сутки в Новосибирской области от коронавируса скончались шестнадцать человек. Среди них 43-летний мужчина.

По данным оперативного штаба, в Новосибирской области за минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались девять мужчин в возрасте от 43 до 89 лет и семь женщин в возрасте от 48 до 84 лет.

В инфекционных стационарах региона с диагнозом или подозрением на COVID-19 лечатся 4 024 пациента, в том числе 45 детей. В отделениях реанимации находится 331 человек, аппарат ИВЛ требуется 53 пациентам.

За прошедшие сутки в Новосибирской области выявили 391 случай заражения коронавирусом. Общее число заболевших COVID-19 в регионе составляет 83 525 человек. Выздоровели 57 606 пациентов, 3 830 скончались.

В Кузбассе за минувшие сутки заболевание подтвердилось у 373 человек, скончались четыре пациента. Медицинскую помощь в регионе получает 4 921 пациент с диагнозом COVID-19, в стационарах, в обсерваторах и на 14-дневной изоляции находятся 17 503 человека.

В Алтайском крае за сутки выявили 523 случая заражения коронавирусом, от заболевания скончались 27 человек. В инфекционных госпиталях находится 3 171 пациент с диагнозом COVID-19. Тяжело переносит заболевание 663 человека, искусственная вентиляция легких требуется 240 пациентам.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета к коронавирусу необходима вакцинация. Привиться от заболевания можно как в торговых центрах, так и в медучреждениях — для удобства жителей региона создана интерактивная карта, на которой указаны пункты вакцинации против COVID-19.