В Новосибирске открылось представительство почетного консула Швейцарии

На территории компании «Фишер Шпиндель Технолоджи» в Новосибирске 2 декабря состоялось торжественное открытие нового офиса представительства почетного консула Швейцарии. На мероприятии присутствовала чрезвычайный и полномочный посол Швейцарской Конфедерации в РФ госпожа Кристина Марти Ланг, руководители компании, представители областного министерства иностранных дел и районной администрации.

Как отметил генеральный директор ООО «Фишер Шпиндель Технолоджи» Михаил Яковец, открытие представительства почетного консула Швейцарии – это заслуга и командная работа всей компании.

«Статусом почетного консула наделяют тех, кто много вкладывает в развитие взаимоотношений между странами и сегодняшнее открытие — наши плоды качественного и многолетнего взаимодействия с швейцарской компанией Fischer. Идея об открытии представительства консульства принадлежит директору по развитию Дмитрию Колбасову, который очень много делает для развития и налаживания контактов со Швейцарией. Приятно, что посольство увидело, оценило и признало деятельность нашего предприятия, ценность того, что делаем и наша команда, в моем лице, получила статус почетного консула. Мы долго размышляли, где же сделать офис почетного консула, но в нужный момент вспомнили, что Швейцария — это технологии, это машиностроение, инновации, и поэтому местоположение офиса рядом с технологиями, рядом со швейцарскими высокоточными шпинделями более отвечает духу», — рассказал гендиректор «Фишер Шпиндель Технолоджи».

Чрезвычайный и полномочный посол Швейцарской Конфедерации в РФ госпожа Кристина Марти Ланг подчеркнула важность этого мероприятия как для Новосибирска и России в целом, так и для Швейцарии.

«Сегодня особенный день. Это не просто открытие почетного консульства, это момент, когда мы запускаем что-то новое и одновременно давно здесь существующее – то есть мы сохраняем историю. И для меня, как посла Швейцарской Конфедерации в России это очень особенный момент, потому что я сейчас нахожусь на маленькой территории Швейцарии в Новосибирске. И мы исключительно горды и счастливы, что такой человек, как Михаил Яковец является теперь нашим представителем в Новосибирске. Ваша компания соответствует всему, что требует Швейцария: вы за ценности, за честность, за качество, за надежность. Благодарю, что это партнерство процветает, за то, что делается и за планы по объединению усилий, которые есть на будущее», — добавила посол.

Добавим, что почетное консульство Швейцарии появилось в Новосибирске в 2019 году, гендиректор компании ООО «Фишер Шпиндель Технолоджи» Михаил Яковец является почетным консулом Швейцарии в Новосибирске, а также учредителем швейцарского культурно-делового центра «Гельвеция-Сибирь».

Компания «Фишер Шпиндель Технолоджи» – один из ключевых сервисных центров по ремонту шпинделей и фрезерных голов в России. По данным компании, с ней заключили договоры на сервисное обслуживание шпиндельных узлов и фрезерных голов более 100 крупнейших заводов металлообрабатывающей отрасли.