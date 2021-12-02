Как можно повысить эффективность теплоснабжения в Новосибирской области и уменьшить выбросы парниковых газов? Какие перспективные проекты для улучшения работы в сфере ЖКХ и снижения нагрузки на окружающую среду могут применяться в регионе? Эксперты и участники энергетического рынка обсудили эти и другие актуальные вопросы 30 ноября в ходе конференции, прошедшей на площадке ТАСС.

Как отметил независимый эксперт в сфере энергетики Сергей Бухаров, в текущем году в российскую повестку вошел вопрос об изменении климата, в частности, этому посвящена появившаяся в октябре Стратегия социально-экономического развития в РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года.

«Если говорить применительно к сфере ЖКХ, то в этой стратегии отмечается, что на производство электричества и тепловой энергии приходится наибольший объем потребления топливно-энергетических ресурсов и связанных с ними выбросов — по различным оценкам, до 60%. Установление жестких требований по энергетической эффективности зданий — часть задачи по повышению эффективности теплоснабжения и достижению целей по снижению выбросов парниковых газов, отмечается в Стратегии. Поскольку основная масса потребителей тепловой энергии сегодня — это население (по Новосибирску это более 60%), и часто говорится о том, что оказание услуг по теплоснабжению несет социальную нагрузку, соответственно, часто возникает вопрос, как снизить тариф. Хотя реально потребителя интересует цифра в платежке, поэтому стоит говорить о возможности снижения суммарного платежа. Сделать это можно двумя способами: либо сдерживанием тарифа, но на примере ряда городов мы видим, к чему это может привести, либо организацией такой системы теплоснабжения, чтобы теплоэнергия шла на отопление, а не на обогрев окружающего воздуха», — предложил эксперт.

Заместитель директора по перспективному развитию дирекции по теплоснабжению Сибирской генерирующей компании (СГК) Александр Григорьев напомнил, что поскольку СГК — энергокомпания, то климатическая повестка для нее, безусловно, тоже актуальна.

«Принимая решение о развитии систем теплоснабжения в городах присутствия, мы в первую очередь руководствуемся принципом минимизации вреда для окружающей среды. Для нас ключевым фактором для снижения выбросов является комбинированная выработка. Основное преимущество комбинированной выработки тепла и электроэнергии — это значительное сокращение, порядка 40%, топлива по сравнению с раздельной выработкой того же самого количества тепловой и электрической энергии, и это уже тот значительный вклад в климатическую повестку, в снижение выбросов. Мы стремимся в рамках этого процесса и в рамках приоритетов развития систем теплоснабжения, определенного законодательством, увеличивать объемы комбинированной выработки, догружая мощности станции за счет замещения котельных», — поделился Александр Григорьев.

Он отметил, что в период с 2012 по 2020 год по всем городам, где осуществляет свою деятельность СГК, 65 котельных переведено на ТЭЦ. Текущий год оказался наиболее результативным — по итогам 12 месяцев будет закрыто 40 котельных, нагрузка потребителей будет переведена на централизованное теплоснабжение от ТЭЦ.

Наглядным примером города Сибири с точки зрения реализации такого подхода, как уточнил Александр Григорьев, может служить Красноярск. Помимо этого, крупнейший проект был реализован в Белове Кемеровской области. Также изменения произошли в Новосибирске, Барнауле, Кемерове и Бийске, где в общей сложности переключено на мощности ТЭЦ семь котельных.

«На сегодня компания эксплуатирует порядка 200 котельных во всех городах присутствия, и по сформированной программе планируется к замещению либо к модернизации в 12 городах 180 котельных. При этом мы ожидаем значительного сокращения углекислого газа, снижения расходов топлива и снижения выбросов твердых веществ, и, конечно, как следует из этого, улучшения экологической обстановки в городах. Еще один фактор, который мы рассматриваем, — это снижение тепловых потерь. Войдя в ценовые зоны теплоснабжения, мы имеем возможность увеличить объемы замены теплосетей на новые, что позволяет сократить тепловые потери. По нашим предварительным оценкам, благодаря реализации таких мероприятий за последние четыре года мы смогли сократить потери примерно на 300 тысяч Гкал в год», — отметил представитель СГК.

По оценкам специалистов, потребление тепла в многоквартирных домах можно снизить до 35% за счет энергоэффективного капитального ремонта. Это позволит уменьшить сумму платежа за ресурсы для населения.

Эксперт также перечислил и положительные эффекты для самой компании в случае снижения потребления теплоэнергии. В их числе — снижение нагрузки на сети и циркуляционных расходов, затрат электроэнергии на насосных станциях, что даст СГК возможность высвободить некоторые мощности, а также обеспечить резерв пропускной способности. Но в большей степени снижение потребления даст возможность зафиксировать платеж за потребление тепловой энергии, то есть при одном и том же уровне оплаты за потребленное тепло появится возможность изыскать средства на мероприятия по обновлению системы теплоснабжения.

«На внутридомовом оборудовании мы практически ничего делать не можем, но мы занимаемся тем, что пытаемся выполнить в рамках имеющихся возможностей наладку и приведение уровня тепловой нагрузки потребителя к необходимому. У нас реализован для этого большой проект по установке логгеров в квартирах потребителей — устройств, которые в режиме реального времени замеряют температуру и отсылают показания в специальную базу данных, — уточнил Александр Григорьев. — На основе этого анализа мы можем оценивать, насколько хорошо выдерживаются режимы, комфортная ли, соответствующая нормативам температура в квартире либо нет. Помимо этого, логгеры дают возможность оперативного реагирования на аварийные ситуации, если отмечается снижение температуры в квартирах потребителей».

Председатель комиссии по городскому хозяйству Совета депутатов Новосибирска Игорь Кудин добавил, что в городе уже работает программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности, рассчитанная до 2026 года, а администрирует эту программу профильный департамент энергетики и ЖКХ.

«Программа для города глобальная и включает в себя не только вопрос теплоснабжения, но и вопросы повышения энергетической эффективности энергосбережения на транспорте. В этой программе есть пункты, которые стимулируют на сегодня энергосбережение в многоквартирных домах — закладывается субсидия на то, чтобы жители устанавливали в своих домах системы автоматического регулирования тепла (САРТ). И субсидирование по этой программе планируется увеличивать. Так, 70% за установку САРТ субсидирует город, 30% — ТСЖ, и это, на мой взгляд, выгодно для жителей», — подчеркнул он, добавив, что, помимо этого, грядет проект инвестиций в тепловые сети СГК и перевод Новосибирска в ценовую зону теплоснабжения, по аналогии с Красноярском и Барнаулом.

«Сейчас этот проект в стадии принятия решения на уровне Федерации, и мы очень рассчитываем, что инвестиции, которые заявлены — 15 млрд рублей в течение 10 лет, — дадут очень качественный эффект в плане энергосбережения и снижения теплопотерь в наших тепловых сетях», — подчеркнул Игорь Кудин.