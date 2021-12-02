В Новосибирске выпустили биографический справочник о жителях Сибири, принявших участие в обороне Брестской крепости в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Опубликовать уникальный исторический документ удалось благодаря президентскому гранту и помощи депутатов горсовета Новосибирска.

Биографический справочник «Сибиряки — защитники Брестской крепости» вышел в свет в Новосибирске. Издание содержит краткие биографические справки о более чем сотне жителей Новосибирской области и других регионов Сибири, защищавших г. Брест во время Великой Отечественной войны.

Издание стало итогом кропотливой работы новосибирских исследователей из военно-исторического клуба «Живая история». Выпущен сборник на средства президентского гранта. Во время презентации в музее «Заельцовка» 30 ноября экземпляры справочника передали представителям библиотек Новосибирска. Кроме того, часть брошюр отправят за рубеж — в Белоруссию и Казахстан.

О подробностях создания биографического справочника «Сибиряки — защитники Брестской крепости», а также неожиданных фактах, положивших начало этой работе, рассказал 30 ноября в ходе пресс-конференции автор-составитель сборника Андрей Ефименко.

«Уточнение персоналий участников героических событий — одно из направлений работы любого историка-исследователя. В процессе такой работы вдруг неожиданно выявилось, что достаточно большое количество защитников Брестской крепости — бойцов и командиров — были так или иначе связаны с Сибирью. Это и уроженцы сибирских регионов, и те, кто призывался из Сибири, и проживавшие на территории областей за Уралом уже после окончания Великой Отечественной войны. Таким образом, родилась идея сделать небольшой обобщающий справочник библиографического характера, который был бы посвящен этим людям», — отметил Андрей Ефименко.

По словам историка, ранее подобные справочники в России практически не издавались. В этом новосибирцы стали вторыми после историков Смоленска, которые два года назад опубликовали справочник о смолянах — защитниках Брестской крепости. Сибирские исследователи, таким образом, продолжили важную миссию возрождения памяти о героях.

Самым сложным для исследователей стало выявить уроженцев сибирских областей и на 100% доказать, что они находились на территории Брестской крепости и участвовали в ее обороне. Для этого историкам потребовалось изучить огромный массив документов и свидетельств.

«Надо учесть, что гарнизон крепости в начале войны составлял около 15 тыс. человек, а известно в настоящее время около 9–10 тыс. имен. Об остальных воинах никто ничего не знает, даже фамилий. Причина в том, что погибли или были уничтожены документы воинских частей, которые дислоцировались на территории крепости и близлежащих районов Бреста. Только 10 лет назад стали доступны персональные базы данных, благодаря чему оказалось возможным провести большую работу по уточнению имен защитников», — рассказал подробности Андрей Ефименко.

В основу биографических справок сборника «Сибиряки — защитники Брестской крепости» легла информация, взятая новосибирскими исследователями из архивов мемориального комплекса «Брестская крепость-герой», а также из ведомственных архивов Центрального музея пограничных войск. Дополнительные данные удалось получить из общедоступных баз в сети Интернет.

Исследователи уверены, что новосибирцы смогут встретить в справочнике много знакомых топонимов — названий городов и деревень. Возможно, кто-то даже найдет фамилии знакомых или родственников, о судьбе которых им до сих пор ничего не было известно.

Организационную и материальную помощь в издании справочника «Сибиряки — защитники Брестской крепости» военно-историческому клубу «Живая история» оказали депутаты от Заельцовского района Новосибирска. Депутат Совета депутатов Новосибирска Игорь Украинцев поблагодарил команду военно-патриотического клуба за проделанную работу, отметив ее важность для общества.

«В процессе создания справочника проведена колоссальная работа в нескольких регионах. Это коллаборация заинтересованных лиц и структур, где основные действующие лица — не депутаты или чиновники из Фонда президентских грантов, а активисты «Живой истории» — поисковики, реконструкторы. Те люди, которые дают памяти о событиях в Бресте новую жизнь, — отметил Игорь Украинцев. — С каждым годом возрастает значимость такой работы для молодого поколения, у которого сегодня свои кумиры. Эти кумиры им говорят: «Зачем жить прошлым, нужно жить будущим». И в этом наша молодежь не уникальна. Мне тоже в свое время казалось, что война — это что-то далекое. Только когда к нам в школу стали приходить ветераны, и мы услышали из первых уст о войне, в сознании произошла трансформация. Теперь и мы должны помочь нашим детям прикоснуться к истории. Это наша обязанность. Лично у меня — перед моей дочкой, которой я буду рассказывать про своего прадеда, о котором, в свою очередь, узнал от родителей… Конечно, у нас меньше инструментов, чем у наших родителей, которые еще помнят своих дедушек и бабушек, поэтому мы должны более качественно использовать все имеющиеся возможности, чтобы передать детям память о тех событиях», — призвал Игорь Украинцев.

Депутат напомнил об одном из таких инструментов, который традиционно вызывает большой интерес у молодежи, — ежегодных исторических реконструкциях военных событий, проводимых ВИК «Живая история». Игорь Украинцев заметил, что и сам был их участником и получил незабываемые эмоции от такого погружения в историю.

Как сообщили в ВИК «Живая история», выпуск биографического справочника «Сибиряки — защитники Брестской крепости» — это только начало большой исследовательской работы. Активисты и историки продолжат поиск участников военных событий в г. Бресте. Для этого уже заключены договоренности о сотрудничестве с мемориальным комплексом «Брестская крепость-герой». И следующей задачей для исследователей станет установление имен участников приграничных боев в районе г. Бреста. Несмотря на то что оборону Бреста изучают уже более 70 лет, в ней остается еще немало белых пятен.