Выражение «живу в районе Красного» у новосибирцев означает «в центре, в локации с хорошо развитой социальной и транспортной инфраструктурой».

Название ЖК «Расцветай на Красном» говорит само за себя. Комплекс находится в пяти минутах от метро «Заельцовская» и крупнейшей транспортной развязки — пл. Калинина. Его расположение подойдет и тем, кто передвигается на автомобиле: у ЖК удобные выезды на Красный проспект и улицу Дачную.

ЖК «Расцветай на Красном» — 12 домов переменной этажности, объединенных в единый архитектурный ансамбль. Здесь органично сочетается камерная атмосфера малоэтажных объектов с динамичным темпом жизни в высотках.

Жилой комплекс компании «Расцветай» подходит семьям с детьми. С одной стороны, это выстроенная жизнь в центре города-миллионника, сложившаяся социальная инфраструктура района. А с другой — безопасная, уютная внутриквартальная атмосфера. Семь детских садов, восемь школ, среди которых лицей № 159, гимназия № 9, частная школа «Аврора», а также ТРК «Ройял Парк» — все в шаговой доступности. Рядом с ЖК «Расцветай на Красном» расположены знаковые «зеленые зоны» и места отдыха новосибирцев: зоопарк имени Р. А. Шило и Дендрологический парк.

Придомовое пространство благоустроено так, что каждый маленький житель найдет себе занятие по душе. Детская площадка для ребят 3–6 лет оборудована для игр с песком и водой. Беговые дорожки со специальным прорезиненным покрытием, спортивные площадки с оборудованием для полноценных силовых тренировок, кардиотренировок и растяжки, беседки для общения будут интересны как подросткам, так и взрослым.

Семьям будет комфортно в 18-этажном доме ЖК «Расцветай Красном» — в трехкомнатных студиях площадью 74,57 кв. м, с просторной кухней-гостиной и выделенным местом под гардеробную. Этот вариант подойдет тем, кто в скором времени готов переехать — данный объект находится в высокой степени готовности. В 25-этажном доме комплекса есть варианты таких квартир просторнее — 87,66 кв. м, это жилье с французскими балконами и лоджиями. Важное преимущество «трешек-студий» — свобода при зонировании помещений.

Квартиры в ЖК «Расцветай на Красном» можно приобрести с использованием ипотечных программ банков-партнеров застройщика. Минимальный первоначальный взнос — от 10% стоимости жилья.

* Банки-партнеры: Сбер, Банк ДОМ.РФ, АО «Альфа-Банк» и др.

Центр продаж квартир компании «Расцветай»:

ул. Вокзальная магистраль, 8а

Тел. +7 (383) 255-88-22

гкрасцветай.рф

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Застройщик:

ООО СЗ «Расцветай на Красном»,

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