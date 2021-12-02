Правительство Красноярского края покинули два министра сразу

Главы министерств спорта, а также промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края оставили свои должности. Об этом официально сообщили в правительстве региона 2 декабря.

Губернатор Красноярского края Александр Усс подписал распоряжения об освобождении от должностей министра спорта Павла Ростовцева и министра промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Евгения Афанасьева.

Павел Ростовцев назначен советником губернатора. На этой должности он будет взаимодействовать с министерствами спорта, социальной политики, строительства и образования. Как отметили в краевом правительстве, такое решение позволит детально прорабатывать задачи по развитию спорта в регионе с каждым из этих ведомств.

Временно исполняющим обязанности министра спорта региона назначен первый заместитель главы ведомства Роман Сотников.

Ростовцев является трёхкратным чемпионом мира по биатлону. На должность министра спорта Красноярского края он был назначен в 2019 году.

По данным краевого правительства, Евгений Афанасьев покинул министерство промышленности, энергетики и ЖКХ по собственному желанию. С 3 декабря он уходит в отпуск с последующим увольнением. Врио главы ведомства станет заместитель Афанасьева Евгений Гаврилов.

Евгений Афанасьев был назначен министром промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края в октябре 2018 года. До этого он занимал должность заместителя главы ведомства.

Напомним, в конце октября правительство Красноярского края пополнилось сразу тремя руководителями. Первым заместителем министра транспорта стал Ренат Даутханов, начальником управления проектной деятельности назначена Елена Брюханова, а должность министра экономики и рационального развития заняла 34-летняя Анна Гарнец, назначение которой вызвало неоднозначную реакцию со стороны общественности в силу возраста девушки.