«Городская электричка» предусматривает создание пяти новых остановок в Новосибирске

Проект «Городская электричка» предполагает строительство пяти новых остановок в Новосибирске. В городе также планируется возвести второй железнодорожный мост через Обь, сообщили ТАСС в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД).

По данным пресс-службы ЗСЖД, проект «Городская электричка» в Новосибирске предусматривает серьезное развитие железнодорожной инфраструктуры. Так, в городе планируется строительство 13,4 км дополнительных путей, второго железнодорожного мостового перехода через реку Обь и пяти новых остановочных пунктов.

Также предусматривается развитие существующих железнодорожных станций и городской инфраструктуры — автомобильных и пешеходных дорог, подходов и подъездов, изменение маршрутов и транспортной сети. В пресс-службе отметили, что в настоящее время решается вопрос о выделении средств и проведении технико-экономического обоснования проекта.

«Вместе с тем, учитывая важность развития железнодорожного транспорта в черте города Новосибирска, были изысканы возможности на существующей инфраструктуре, без привлечения значительных средств, построить одну остановочную платформу Пригородный простор в районе одноименного микрорайона», — отметили в пресс-службе ЗСЖД.

Напомним, по словам губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, реализация «Городской электрички» требует финансового содействия ОАО РЖД, в связи с чем новосибирские власти ведут переговоры для включения проекта в инвестпрограмму РЖД.

Проект «Городская электричка» реализуется в Новосибирске с 2014 года. Завершить работы над проектом планируется в 2025 году. В июле текущего года в городе открыли первую станцию «Городской электрички» в микрорайоне «Пригородный простор».

Отметим, с 12 декабря в Новосибирске планируется увеличить количество рейсов «Городской электрички». В городе откроют еще четыре маршрута.