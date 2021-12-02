Сбер принял участие в V Общегородском форуме «Новосибирск – город безграничных возможностей»

Сбер стал участником V Общегородского форума «Новосибирск – город безграничных возможностей». На этот раз ключевыми темами форума стали цифровая трансформация, общественное здоровье и человекоцентричные активности.

Ключевая идея V Общегородского форума «Новосибирск город безграничных возможностей» — 2021 заключается в трансформации социальной сферы Новосибирска через призму постановки человека в центр принятия управленческих решений по развитию города. Цель – запуск в городе Новосибирске механизма достижения национальных целей России до 2030 года с применением подхода человекоцентричной социальной солидарности: цифровизация, сохранение населения, здоровье и благополучие людей, возможности для самореализации и развития талантов, комфортная и безопасная среда для жизни, достойный эффективный труд и успешное предпринимательство.

HR бизнес-партнер Новосибирского отделения №8047 Сибирского банка Сбера Елена Прокопенко в ходе своего доклада подробно рассказала о цифровизации бизнес-процессов в разрезе Сбера и экосистемы и том, какие вызовы банку пришлось принять в текущих реалиях, чтобы не утратить работоспособности и доверие клиентов.

«Ключевой задачей было и остается предоставление качественного сервиса нашим клиентам, вне зависимости от их особенностей. Мы развиваем наши офисы и сервисы так, чтобы они были доступны всем. В Сбере тема инклюзии и «Особенного банка» работает на ровне с другими направлениями – сообщила она. – Несомненно, забота о клиентах начинается с заботы о сотрудниках. В современном мире управление стрессом – ключевой навык, который нужен каждому. Поэтому мы включили в наш пакет ДМС бесплатную работу с психологом, расширили линейку курсов по управлению собой и самое главное включаем сотрудников в проекты, связанные с помощью другим. Среди наших сотрудников так же есть люди, с особенными потребностями, которые на ровне с другими работают с клиентами, участвуют в проекте «Разметка данных» и многое многое другое».