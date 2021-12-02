Новосибирская полиция выявила факты продажи фиктивных сертификатов о вакцинации от COVID-19

Сотрудники полиции выявили два факта сбыта фиктивных сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции в медучреждении, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Предварительно известно, в одном из медицинских учреждений Новосибирской области осуществлялся сбыт официальных медицинских документов лицам, которые фактически не прививались от коронавирусной инфекции. Уточняется, что стоимость одного сертификата составляла 10 тыс. рублей, при этом в государственную информационную систему вносились ложные сведения о вакцинации.

По факту подделки документа правоохранители возбудили уголовные дела по части 1 ст. 327 УК РФ (Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков). В пресс-службе ведомства отметили, что санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.

«Полицейские проводят комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление круга лиц, задействованных в схеме реализации фиктивных сертификатов, а также выявление аналогичных случаев», — сообщает пресс-служба ведомства.

В ведомстве не сообщили, о каком медицинском учреждении идет речь. Накануне Telegram-канал Mash Siberia сообщил, что в сотрудники полиции якобы задержали двух медсестер Обской центральной городской больницы за продажу поддельных сертификатов о вакцинации.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал о том, что в Новосибирской области правоохранители зарегистрировали 89 заявлений и сообщений о фактах незаконной продажи документов о вакцинации против коронавирусной инфекции. По 17 из них принято решение о возбуждении уголовного дела.

В Новосибирской области действует обязательная вакцинация отдельных категорий граждан против коронавируса. По последним данным, в регионе первым компонентом вакцины от COVID-19 привито 1 млн 168 тыс. человек, завершили курс вакцинации 953 тыс. жителей Новосибирской области. По словам губернатора Андрея Травникова, достижение коллективного иммунитета к заболеванию в регионе ожидается в январе 2022 года