Новосибирцы почти в 4 раза чаще стали летать к Чёрному морю

В октябре 2021 года по сравнению с тем же показателем 2019 года на 280% возрос пассажиропоток международного аэропорта Толмачёво на линии Новосибирск-Сочи. В целом внутренние направления прибавили более 20%.

Пассажиропоток международного аэропорта Толмачёво продолжает расти. За октябрь 2021 года воздушная гавань обслужила 610630 пассажиров (с учетом трансферных), что на 5,9% больше аналогичного показателя октября 2019 года. Наибольший прирост дали маршруты внутренних воздушных линий, которыми в октябре текущего года воспользовались 507561 человек, что на 23,2% больше пассажиров, чем в том же месяце 2019 года.

Заметно прибавили в пассажиропотоке курортные города. На линии Новосибирск-Сочи пассажиропоток увеличился на 280%, на линии Новосибирск-Анапа на 108%, на линии Новосибирск-Горно-Алтайск на 124%. Также быстро развиваются такие направления, как Нижнекамск, Ростов-на-Дону, Братск, Казань, Уфа и Новокузнецк. На них прирост пассажиропотока из новосибирской воздушной гавани составил, соответственно, 215%, 140%, 132%, 120%, 110% и 109%.

В октябре 2021 года продолжалось выполнение рейсов в Анталью, Дубай, Ларнаку, Хургаду, Шарм-эль-Шейх, а также для авиапутешественников были открыты новые чартерные рейсы по международным направлениям в Ла-Роману и Пунта-Кану (Доминиканская Республика),

Напоминаем читателям, что в ноябре текущего года авиакомпания S7 Airlines открыла прямые рейсы из Новосибирска в Тобольск и Ижевск, а арабский перевозчик Flydubai увеличилчастоту рейсов на линии Дубай-Новосибирск до двух раз в неделю.