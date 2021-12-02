В Алтайском крае возобновили работу ресторанов в ночное время

В Алтайском крае смягчили ограничительные коронавирусные меры. В регионе разрешили ночную работу заведений общепита и увеличили наполняемость зрительных залов, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

Изменения были приняты 1 декабря в ходе заседания оперативного штаба по профилактике распространения коронавирусной инфекции в регионе. Так, в Алтайском крае сняли запрет на оказание услуг общественного питания в период с 23:00 до 06:00, однако требование предъявления QR-кодов сохраняется.

В регионе также решили не вводить запрет на проведение новогодних корпоративных мероприятий, который действовал в прошлом году. Доступ к ним получат граждане, завершившие вакцинацию, либо переболевшие COVID-19 не более полугода назад или имеющие медотвод. Посетить мероприятия также возможно при наличии ПЦР-теста.

«Данные меры призваны сохранить положительную динамику вакцинации жителей Алтайского края, также они будут стимулировать граждан к соблюдению масочного режима и других мер профилактики распространения COVID-19. Органы правопорядка намерены активизировать свои действия по контролю за соблюдением действующего режима ограничений. Решения оперативного штаба уже нашли отражение в новой редакции антиковидного указа, который губернатор региона Виктор Томенко подписал 1 декабря», — сообщает пресс-служба правительства региона.

Уточняется, что в новой редакции указа увеличилась норма наполняемости помещений с 50 до 70% при проведении мероприятий в театрах, кинотеатрах, концертных залах, клубах, спортивных объектах, цирках и бассейнах. Общее количество участников таких мероприятий по-прежнему не может превышать 500 человек.

В ходе заседания президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции 30 ноября губернатор Виктор Томенко сообщил, что ситуация с распространением COVID-19 в регионе продолжает оставаться неблагополучной. В Алтайском крае развернуто 24 госпиталя на 4,7 тыс. коек, в них находятся на лечении более 3,6 тыс. человек. Ежедневно в инфекционные госпитали поступают до 350 человек, умирают примерно 30 жителей региона.

Напомним, накануне в Томской области возобновили работу в вечернее и ночное время кинотеатры и увеселительные заведения. При этом требование предъявления свидетельств о прохождении вакцинации при посещении общественных мест продлено на неопределенный срок.