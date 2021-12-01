Более 400 жителей Новосибирской области заразились коронавирусом за сутки

За минувшие сутки в Новосибирской области выявили 402 случая заражения коронавирусом. От заболевания скончались семнадцать пациентов.

По данным оперативного штаба, за прошедшие сутки в Новосибирской области от COVID-19 скончались девять мужчин в возрасте от 68 до 82 лет и восемь женщин в возрасте от 57 до 89 лет.

В инфекционные стационары региона с диагнозом или подозрением на COVID-19 госпитализированы 4 069 пациентов, в том числе 45 детей. В отделениях реанимации находятся 335 человек. Искусственная вентиляция легких требуется 45 пациентам.

За сутки в Новосибирской области подтверждено402 случая заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрированы 83 134 случая COVID-19. 57 472 пациента полностью выздоровели, 3 814 скончались

В Алтайском крае за прошедшие сутки заболевание выявили у 525 человек, 27 человек скончались. В инфекционных госпиталях лечатся 3 247 пациентов с диагнозом COVID-19. Количество тяжелобольных составляет 672 человека, аппарат ИВЛ требуется 252 пациентам. Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в регионе составляет 104 571 человек. Выздоровели 75 569 пациентов, скончались 7 206 человек.

В Кузбассе за сутки выявили 373 случая заражения коронавирусом, от заболевания умерли пять пациентов. Медицинскую помощь в регионе получают 4 803 пациента с диагнозом COVID-19. Всего в регионе зарегистрировано 74 769 случаев коронавируса. 68 386 человек выздоровели, 1 580 скончались.

Напомним, по словам губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, достижение коллективного иммунитета к коронавирусу в регионе ожидается в январе 2022 года. Он добавил, что в Новосибирской области ближайшее время не планируется ужесточение ограничительных мер, так как важно сосредоточиться на соблюдении уже действующих.

Благодаря высоким темпам вакцинации от коронавируса в регионе увеличили наполняемость зрительных залов кинотеатров, театров, концертных организаций, а также при проведении фестивалей с 50% до 70%. Возобновляется работа аквапарков и закрытых павильонов зоопарка.