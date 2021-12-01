В условиях пандемии число людей, прошедших тестирование на ВИЧ в Новосибирской области, не уменьшилось. Меры противодействия ВИЧ-инфекции в регионе также сохраняются на допандемийном уровне. Многие ВИЧ-пациенты прошли вакцинацию от COVID-19. О проводимой в Новосибирской области работе по профилактике ВИЧ-инфекции и противодействию её распространению речь шла на пресс-конференции, приуроченной к Всемирному дню борьбы со СПИДом 1 декабря.

Всемирный день борьбы со СПИДом 1 декабря, объявленный Всемирной организацией здравоохранения более четверти века назад, в ситуации, когда весь мир объединился на борьбу с пандемией коронавируса, остается важным пунктом современной повестки, подчеркнула заместитель министра здравоохранения региона Елена Аксёнова выступая на пресс-конференции.

«Новосибирская область находится в списке субъектов Федерации, где число ВИЧ-инфицированных повышено по сравнению со средними значениями по стране. При этом очень важно, что в регионе за последнее время снизилась заболеваемость. Наблюдаются хорошие показатели по оказанию медицинской помощи. Несмотря на пандемию новой коронавирусной инфекции, с которой столкнулся мир, мы не прекращаем борьбу с распространением ВИЧ. Отдельное внимание уделяется как профилактике заболеваемости, так и диагностике, лечению ВИЧ-пациентов с коронавирусом», – отметила замминистра.

Елена Аксенова обратила внимание на эффективность мер, предпринимаемых министерством здравоохранения региона в данном направлении: в Новосибирской области в течение последних десяти лет проведена серьезная реорганизация службы Центра СПИД, выделены отдельные площади на территории инфекционной больницы, сформирована команда специалистов, налажена межведомственная коммуникация, взаимодействие с некоммерческими организациями.

Как рассказал руководитель подразделения центра по профилактике и борьбе со СПИД ГБУЗ НСО «ГИКБ№1», главный внештатный специалист регионального минздрава по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Дмитрий Капустин, за последние годы, как и в России в целом, в Новосибирской области отмечается тенденция к снижению уровня заболеваемости ВИЧ-инфекцией. «В 2019 году впервые ВИЧ-инфекция была диагностирована у порядка 3,5 тысяч человек, в 2020 году – уже у 2488 человек, на сегодняшний день, по приблизительным эпидемиологическим подсчетам, за год ожидается около 2 тысяч человек. При этом даже в условиях пандемии COVID-19 специалистам удается удерживать охват населения тестированием. Сдать тест на ВИЧ по-прежнему можно как в медицинских учреждениях, в рамках профосмотров, а также во время проводимых в Новосибирской области общественных акций, работы ВИЧ-мобилей и т.д», – подчеркнул Капустин, обратив внимание, что преимущественный путь передачи ВИЧ в регионе – половой, особенно среди молодежи.

Среди мер, реализуемых в сфере профилактики и борьбы улучшение показателей, Дмитрий Капустин назвал увеличение охватов диспансерного наблюдения и приобретение нового оборудования.

В свою очередь, заместитель председателя правления новосибирской региональной общественной организации «Гуманитарный проект» Дмитрий Уфимцев обратил особое внимание на важность предотвращения необоснованных страхов, опасений и стереотипов в восприятии ВИЧ-инфекции среди граждан. «Совместно с минздравом региона и Центром СПИД мы ведем программу «Позитивные стратегии» – проект, получивший поддержку Фонда президентских грантов, направлен на поддержку СО НКО, работающих в области профилактики и сопровождения людей в связи с ВИЧ-инфекцией и другими социально-значимыми заболеваниями», – рассказал Уфимцев.

«Это проблема не только здравоохранения, но и общества в целом: проблема воспитания детей, проблема коммуникации молодёжи. ВИЧ-инфекция должна быть узнаваема, люди должны быть настроены на профилактику. Знать свой ВИЧ-статус – это должно стать ежегодной нормой для каждого человека», – резюмировала замминистра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова.