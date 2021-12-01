Территорию Военного городка под Новосибирском планируют продать до конца года

Несколько объектов новосибирского Военного городка в Мочищенском сельсовете площадью почти 30 гектаров выставила на торги компания «ДОМ.РФ». Начальная стоимость лота – 176,8 миллиона рублей, при этом предполагается выплата задатка.

Имущественный комплекс Вооружённых сил РФ в Мочищенском сельсовете Новосибирского района площадью 28,81 га состоит из 39 объектов и одного земельного участка, говорится в объявлении компании «ДОМ.РФ».

Как следует из объявления, начальная цена объекта – 176,8 млн руб., при этом покупатель должен заплатить задаток 35 млн руб.

«Находится на границе Новосибирска, прилегает к автодороге «Байкал». Окружение объекта составляет жилой микрорайон, торгово-складские помещения и лесной массив. Через дорогу от объекта находится продуктовый рынок», — говорится в описании объекта.

По данным продавца, большинство зданий в городке непригодны для жилья – там разрушены окна и двери, а также не работают системы жизнеобеспечения.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 13 декабря, сами торги назначены на 17 декабря.

Напомним, как сообщали в мэрии Новосибирска в октябре, территорию Военного городка №17 в Октябрьском районе городские власти планируют выкупить и реновировать. Предполагается, что городок станет одним из центров полицентрической системы города наряду с площадями Калинина и Маркса. В числе проектов, которые планировалось реализовать на территории городка по инициативе муниципалитета, — центр современного искусства. При этом Новосибирское региональное отделение «Российское военно-историческое общество» (РВИО) выступило против этой инициативы.

В ноябре три здания на территории Военного городка №17 были признаны объектами культурного наследия.