Дефицит автомобилей, который многие считали временным явлением, имеет все шансы стать новой реальностью авторынка как для дилеров, так и для покупателей. Если раньше клиент мог торговаться с дилерами, выбивать себе скидки за счет широкого предложения автомобилей на рынке, то теперь все наоборот — покупатели вынуждены соглашаться приобретать автомобили в наличии с большим количеством допоборудования и возросшим ценником. Как долго это продлится, и к чему приведет — в материале «Континента Сибирь».