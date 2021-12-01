В ноябре 2021 года наибольший интерес аудитории портала вызвали следующие публикации:

Компания года в сфере автобизнеса

1«Континент Сибирь» выбирает компанию года в сфере автобизнеса

Редакция «Континента Сибирь» подводит итоги уходящего года в различных сферах экономики. Мы предлагаем вам проголосовать за компанию, которая, на ваш взгляд, в наибольшей степени достойна звания «Компания года» в сфере автобизнеса.

Фото Михаила Перикова

2На месте «Гиганта» на Бердском шоссе в Новосибирске откроется гипермаркет INTERSPAR

Томская группа компаний «Лама» 4 декабря проведет торжественное открытие первого гипермаркета INTERSPAR в Новосибирске на Бердском шоссе. Об этом «Континенту Сибирь» сообщили в самой группе компаний.

Фото Михаила Перикова

3Как болеют коронавирусом жители Новосибирска, и что происходит в больницах?

В Новосибирской области в разгаре четвертая волна коронавируса: 16 ноября был установлен новый рекорд за последние полтора года по суточному количеству заразившихся ковидом. Из-за ухудшения ситуации с  8 ноября в области начала действовать система QR-кодов.  Как на сегодня переносят заболевание жители региона, и что происходит в новосибирских госпиталях – в материале «Континента Сибирь».

Ситуация с нехваткой автомобилей привела к перераспределению рынка

4Что происходит на авторынке, и когда закончится дефицит?

Дефицит автомобилей, который многие считали временным явлением, имеет все шансы стать новой реальностью авторынка как для дилеров, так и для покупателей. Если раньше клиент мог торговаться с дилерами, выбивать себе скидки за счет широкого предложения автомобилей на рынке, то теперь все наоборот — покупатели вынуждены соглашаться приобретать автомобили в наличии с большим количеством допоборудования и возросшим ценником. Как долго это продлится, и к чему приведет — в материале «Континента Сибирь».

pixabay.com

5В каком новосибирском заведении самый лучший кофе?

«Континент Сибирь»  предлагает своим читателям поделиться мнением и принять участие в голосовании.

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