В ноябре 2021 года наибольший интерес аудитории портала вызвали следующие публикации:
Редакция «Континента Сибирь» подводит итоги уходящего года в различных сферах экономики. Мы предлагаем вам проголосовать за компанию, которая, на ваш взгляд, в наибольшей степени достойна звания «Компания года» в сфере автобизнеса.
Томская группа компаний «Лама» 4 декабря проведет торжественное открытие первого гипермаркета INTERSPAR в Новосибирске на Бердском шоссе. Об этом «Континенту Сибирь» сообщили в самой группе компаний.
В Новосибирской области в разгаре четвертая волна коронавируса: 16 ноября был установлен новый рекорд за последние полтора года по суточному количеству заразившихся ковидом. Из-за ухудшения ситуации с 8 ноября в области начала действовать система QR-кодов. Как на сегодня переносят заболевание жители региона, и что происходит в новосибирских госпиталях – в материале «Континента Сибирь».
Дефицит автомобилей, который многие считали временным явлением, имеет все шансы стать новой реальностью авторынка как для дилеров, так и для покупателей. Если раньше клиент мог торговаться с дилерами, выбивать себе скидки за счет широкого предложения автомобилей на рынке, то теперь все наоборот — покупатели вынуждены соглашаться приобретать автомобили в наличии с большим количеством допоборудования и возросшим ценником. Как долго это продлится, и к чему приведет — в материале «Континента Сибирь».
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