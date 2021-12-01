328 участков за год — итоги дорожно-строительного сезона озвучили в мэрии Новосибирска. В течение года с учетом всех трансфертов из федерального и регионального бюджетов город сумел значительно увеличить ремонтную программу, но, как оказалось, нехватка денег — не единственная проблема, мешающая починить все дороги в Новосибирске. Глава города Анатолий Локоть, собрав все заинтересованные стороны 26 ноября, выяснил, чего еще для этого не хватает.

Четыре нормы за два бюджета

По словам мэра, в этом году график работы был особенно напряженным, в первую очередь благодаря дополнительным средствам, выделенным из бюджета региона. Более подробно о том, насколько выросли дорожные бюджеты, рассказал его заместитель Олег Клемешов.

«В январе мы располагали суммой в 1,926 млрд рублей, на которые планировалось отремонтировать всего 85 объектов — дорог и тротуаров», — пояснил он. Из них 1,83 млрд рублей планировалось выделить на ремонт 14 дорожных участков и реконструкцию еще 10, а остальной 61 объект приходился на частный сектор — и здесь муниципалитет должен был уложиться в 90 млн рублей за все. Но уже весной в бюджет стали вноситься коррективы.

«В апреле область выделила нам еще 600 млн на гостевые маршруты для Молодежного чемпионата мира по хоккею и чемпионата по волейболу», — продолжил Олег Клемешов. Эти средства, по его словам, были направлены на ремонт пяти ключевых транспортных артерий Новосибирска, которые планировалось задействовать в МЧМ: Вокзальной магистрали, улиц Ватутина, Станиславского Титова и Дачного шоссе.

Сами мероприятия пройдут в конце 2022-го — начале 2023 года. К этому сроку все ремонтные работы должны быть полностью завершены.

«Далее в июне нам было выделено еще 877 млн рублей, а число участков, на которых был запланирован ремонт на этот год, увеличилось еще на 118, — продолжил Олег Клемешов. — В августе регион выделил Новосибирску из резервного фонда еще 180 млн рублей — эти средства пошли на ремонт дорог частного сектора и тротуары. Всего 120 объектов: 91 на ремонт проезжей части и 29 — пешеходные зоны».

«Таким образом, три дополнительных транша позволили нам увеличить изначальный бюджет на ремонт и строительство дорог почти вдвое — до 3,6 млрд рублей, — подвел итог Анатолий Локоть. — А список участков, которые мы смогли отремонтировать, расширился в четыре раза. 328 объектов».

В 2020 году, для сравнения, было отремонтировано 120 участков за 3,892 млрд рублей.

Отдельно Олег Клемешов отметил транш в размере 278 млн рублей, выделенных в июле по поручению губернатора. «Этот транш в рамках программы БКД очень помог нам поправить ситуацию с ремонтом, — отметил вице-мэр. — Именно на тот момент нам очень нужны были средства».

Эти средства, напомним, были направлены на ремонт самых проблемных с точки зрения трафика участков. Первоначально на эти деньги планировалось отремонтировать 85 участков, в итоге благодаря экономии получилось 93.

Кто чинит и что чинят

Большая часть средств поступила в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги»: 43 самых важных объекта за 2,3 млрд рублей. Восемь из них (четыре по ремонту и четыре по реконструкции) — переходящие, 35 — начатые в этом году. И на конец ноября 34 из них были доделаны и сданы. Единственный не завершенный до конца активного сезона объект, по словам начальника МКУ «Управление дорожного строительства» Виктора Хихлова, — это площадь Лыщинского, но на следующий год ремонт переносить никто не собирается. До 10 декабря он будет сдан.

Одной из причин того, что на прилегающих к Октябрьскому мосту участках работы прошли поздно, он назвал сроки выделения средств и время проведение конкурсов: четыре муниципальных контракта были заключены только 25 октября, и вскоре после этого погода испортилась, что также помешало ремонту. «Тем не менее, все работы были завершены и приняты, несмотря на возникшие трудности», — добавил Виктор Хихлов.

Еще одним знаковым проектом он назвал ремонт крупнейшей городской магистрали — улицы Ипподромской, где работы идут опережающими темпами, и город имеет возможности завершить их все уже в 2022 году.

Из 28 компаний, работавших в 2021 году над новосибирскими дорогами, 80% финансирования пришлось на первые восемь. Крупнейшим подрядчиком стало АО «Новосибирскавтодор», получившее 19% выделенных средств.

Не все упирается в деньги

В ходе совещания в мэрии, посвященного завершению строительного сезона, его участники отметили, что не все подрядные организации справились со взятыми на себя обязательствами. «К сожалению, есть те, кто не смог рассчитать своих возможностей, мощности, наличия материалов, — подчеркнул Анатолий Локоть. — Я ставлю задачу внимательнейшим образом проанализировать результаты деятельности, выявившиеся слабые стороны, чтобы сделать выводы и правильно спланировать работу в последующий период».

Одним из примеров компании, не рассчитавшей собственных сил, сотрудники мэрии назвали ООО «Басис» (по данным Rusprofile, учредитель — Александр Прилепо), которое в июле этого года выиграло большинство конкурсов на ремонт тротуаров. В итоге на части объектов (например, на улице Иванова) сроки сдачи, по данным мэрии, сдвинулись с августа на осень, а на трех участках подрядчик вообще не успел начать работу.

Еще одна проблема обнаружилась и в управленческих структурах строительных компаний. Многие из них, по словам Виктора Хихлова, вынуждены были работать, что называется, «с колес», поскольку поступление средств, проведение конкурсов и другие обязательные мероприятия сильно ужимали время работы. «Дефицит квалифицированных производственно-технических специалистов, особенно у малых организаций, — серьезная проблема, — подчеркнул он. — Не все понимают, что дорогу мало отремонтировать, ее надо еще и сдать по всем нормативам, предоставить исполнительную документацию и так далее».

В качестве решения он предложил привлекать сторонние контролирующие организации за счет регионального и федерального бюджетов.

«Проблемы контроля качества звучали весь сезон, — подтвердил тезис мэр Новосибирска. — К сожалению, кураторов отдела строительного контроля для этого недостаточно: в этом году у нас было триста с лишним объектов, и четверо кураторов просто физически не могут все охватить. Не могут проверять всех и всегда. А нам нужен постоянный строительный контроль на всех важных участках».

Подводя итоги совещания, глава города отметил качественное и своевременное выполнение таких сложных проектов, как строительство улицы Петухова и реконструкцию улицы Большой. «Мы сталкивались со сложностями в работе на этих объектах, но мы с ними справились. Районные администрации хорошо выполнили работу по координации действий разных хозяйствующих субъектов — это хорошие примеры, на которые нужно равняться», — подытожил Анатолий Локоть.