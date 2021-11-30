Первый региональный чемпионат по бережливому производству среди студентов прошёл в Новосибирске

Юлия Моисеева
 
Бережливый студент
Фото предоставлено Агентством инвестиционного развития Новосибирской области

На площадке регионального учебного центра «Фабрика процессов» прошел чемпионат «Бережливый студент» для команд новосибирских вузов, его участниками стали НГУЭУ, НГТУ НЭТИ, НГАУ и НТИ (ф) РГУ им. А.Н. Косыгина. Состязание будет способствовать тиражированию философии бережливого производства и формированию резерва молодых профессионалов в сфере производительности труда, сообщила пресс-служба Агентства инвестиционного развития Новосибирской области.

«Фабрика процессов» создана в рамках национального проекта «Производительность труда» для моделирования реального производственного процесса и применения инструментов бережливого производства.

Командам предстояло проиграть три раунда и изготовить определенное количество изделий за небольшое время – 10 минут. Первый раунд – знакомство с производственным процессом. Студенты измеряют результаты своей работы, выявляют проблемы и потери.

Команды фиксируют результаты по операционным показателям. Это, в частности, прибыль, себестоимость и производительность. Участники также оценивают качество продукции – сколько изделий передано клиенту, сколько изделий изготовлено с браком. От раунда к раунду команды разрабатывают проекты по улучшению и внедряют их.

Финалистами чемпионата стали НГАУ и НТИ (ф) РГУ им. А.Н. Косыгина. Как отметили в АИР Новосибирской области, все студенты показали отличный результат, продемонстрировав интересные решения.

По словам руководителя Регионального центра компетенций в сфере производительности труда АИР Камиллы Волосской, финалисты сумели значительно снизить себестоимость продукции за счет сокращения площадей, количества рабочих столов, а также максимального приближения производства к складу комплектующих.

Вуз, занявший первое место в состязании, станет известен 3 декабря. Команда-победитель сможет пройти обучение в региональном учебном центре «Фабрика процессов».

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