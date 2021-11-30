Первый региональный чемпионат по бережливому производству среди студентов прошёл в Новосибирске

На площадке регионального учебного центра «Фабрика процессов» прошел чемпионат «Бережливый студент» для команд новосибирских вузов, его участниками стали НГУЭУ, НГТУ НЭТИ, НГАУ и НТИ (ф) РГУ им. А.Н. Косыгина. Состязание будет способствовать тиражированию философии бережливого производства и формированию резерва молодых профессионалов в сфере производительности труда, сообщила пресс-служба Агентства инвестиционного развития Новосибирской области.

«Фабрика процессов» создана в рамках национального проекта «Производительность труда» для моделирования реального производственного процесса и применения инструментов бережливого производства.

Командам предстояло проиграть три раунда и изготовить определенное количество изделий за небольшое время – 10 минут. Первый раунд – знакомство с производственным процессом. Студенты измеряют результаты своей работы, выявляют проблемы и потери.

Команды фиксируют результаты по операционным показателям. Это, в частности, прибыль, себестоимость и производительность. Участники также оценивают качество продукции – сколько изделий передано клиенту, сколько изделий изготовлено с браком. От раунда к раунду команды разрабатывают проекты по улучшению и внедряют их.

Финалистами чемпионата стали НГАУ и НТИ (ф) РГУ им. А.Н. Косыгина. Как отметили в АИР Новосибирской области, все студенты показали отличный результат, продемонстрировав интересные решения.

По словам руководителя Регионального центра компетенций в сфере производительности труда АИР Камиллы Волосской, финалисты сумели значительно снизить себестоимость продукции за счет сокращения площадей, количества рабочих столов, а также максимального приближения производства к складу комплектующих.

Вуз, занявший первое место в состязании, станет известен 3 декабря. Команда-победитель сможет пройти обучение в региональном учебном центре «Фабрика процессов».