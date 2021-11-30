О новых методах диагностики и внедрении современных технологий в условиях высокого износа теплосетей, который в Новосибирске составляет более 75%, рассказали 30 ноября в ходе конференции по энергоэффективности, прошедшей на площадке ТАСС.

Участники конференции обсудили возможности повышения эффективности теплоснабжения Новосибирской области. Заместитель директора по перспективному развитию дирекции по теплоснабжению Сибирской генерирующей компании (СГК) Александр Григорьев пояснил, что замена тепловых сетей и восстановление тепловой изоляции позволяет снизить тепловые потери. Следствие этого – сокращение расхода топлива и снижение объемов выбросов. По предварительным оценкам, замена тепловых сетей в городах присутствия компании, кроме повышения надежности теплоснабжения, позволила СГК сократить тепловые потери на величину около 300 тыс. Гкал в год.

Как констатировал советник директора теплосетевого подразделения Новосибирского филиала СГК , Новосибирск – далеко не самый лучший город среди регионов присутствия СГК с точки зрения ситуации с ветхими участками сетей. «Мы стараемся осуществлять ремонты в летний период, но их, конечно, недостаточно, поскольку мы видим ежегодное старение теплосетей. Современные методы диагностики и оценки состояния, которые использует компания для выявления и последующего ремонта участков теплостей, позволяют вычислять худшие из худших, где и незамедлительно проводится ремонт. Но их с каждым годом становиться все больше. К тому же зимой учащаются работы, связанные с порывами труб. Это тоже проблема», — подчеркнул он.

Александр Григорьев добавил, что, начиная с 2018 года компания старается перенести этот дисбаланс и по возможности, совершать все необходимые ремонтные работы в летний период, но в Новосибирске происходит очень много зимних аварийных ремонтов.

«Если сравнивать с Красноярском – по километражу мы ежегодно меняем примерно одинаковое количество труб – 32-33 км, но в Новосибирске из этого числа более 90% аварийные зимние ремонты. Но мы стремимся заменить их на летние, капитальные ремонты сетей. Это и для потребителей теплоэнергии более комфортно и для самой системы более правильно», — поделился он.

По словам Александра Григорьева, сейчас СГК наращивает объемы диагностики для выявления изношенных участков теплосетей.

«Уже сейчас вводятся новые, самые современные комплексы, когда специальный робот перемещается внутри трубы и непосредственно диагностирует ее состояние. Также в Новосибирске стартуют два пилотных проекта в самых проблемных зонах города. Во-первых, это программа, которая направлена на улучшение качества теплоснабжения в левобережной части Новосибирска, где будет применен оптический кабель, который реагирует на изменения состояния труб. Во-вторых, параллельно с этим планируется внедрить еще один пилотный проект — по установке датчиков, которые реагируют на изменения фоновых шумов на трубопроводе. Таким образом, объемы диагностики в Новосибирске будут наращиваться всеми возможными способами», — отметил специалист.