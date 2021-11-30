Налоговая потребовала признать банкротом  новосибирского перевозчика ТКО

В арбитражный суд Новосибирской области поступил иск о признании банкротом перевозчика ТКО ООО «Эко-Лайн». Это второй иск о банкротстве в отношении компании за последние четыре месяца.

Информация о подаче заявления была опубликована на сайте арбитражного суда Новосибирской области 29 ноября. Заявителем выступает межрайонная инспекция ФНС №17 по Новосибирской области. Сумма исковых требований составила более 4 млн рублей. Дата рассмотрения заявления пока не назначена.

Отметим, в конце августа компанию потребовало признать банкротом ООО «ТехноМонтаж» из-за задолженности в размере более 1,2 млн рублей. Заявление было принято к производству, однако позже представитель должника заявил ходатайство об отложении судебного заседания для урегулирования спора во внесудебном порядке. Следующее заседание по делу состоится 12 декабря.

По данным Rusprofile, учредителем ООО «Эко-Лайн» является Андрей Харланов. Он также контролирует несколько управляющих компаний и является соучредителем ООО «Оператор Эко-Сфера» — оппонента регионального «мусорного» оператора, подконтрольного группе «ВИС». Компания защищает интересы перевозчиков ТКО.

Напомним, в сентябре компания «Эко-Лайн» отсудила задолженность у ООО «Экология-Новосибирск». Арбитражный суд Новосибирской области взыскал с регоператора более 170 млн рублей, из них 17,4 млн руб. — пени. Позже, в ноябре, регоператор заключил мировое соглашение с предприятием «Спецавтохозяйство», которое занималось перевозкой мусора. «Экология-Новосибирск» задолжала организации за оплату транспортировки отходов на сумму около 91 млн рублей.