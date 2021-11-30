В Новосибирской области повторился рекорд по суточной смертности от COVID-19

В Новосибирской области вновь зафиксировали рекорд по числу смертей от коронавируса. За день от заболевания скончались семнадцать человек.

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в Новосибирской области от коронавируса умерли одиннадцать мужчин в возрасте от 54 до 87 лет, а также шесть женщин в возрасте от 65 до 82 лет. Такой высокий показатель суточной смертности является максимальным в регионе. За текущий месяц он был зафиксирован 26 и 27 ноября.

В инфекционных стационарах Новосибирской области с диагнозом или подозрением на COVID-19 лечатся 4 110 пациентов, в том числе 59 детей, в отделениях реанимации находятся 332 человека. Аппарат ИВЛ требуется 47 пациентам.

За прошедшие сутки заболевание выявили у 397 человек, выздоровели 115 пациентов. Всего в регионе зарегистрировали 82 732 случая COVID-19. 57 351 пациент выздоровел, 3 797 скончались.

В Алтайском крае за сутки выявили 520 новых случаев заражения коронавирусом, 28 человек скончались. В инфекционных госпиталях находятся 3 295 человек с диагнозом COVID-19, еще 355 пациентов лечатся от вирусной пневмонии. Количество тяжелобольных — 683, из них 258 находятся на аппаратах ИВЛ.

В Кузбассе за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 376 человек, от заболевания умерли четыре пациента. В регионе 4 691 пациент с диагнозом COVID-19 получает медицинскую помощь, в стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находится 17 478 человек

Напомним, в Новосибирской области сняли часть ограничительных мер. В регионе возобновляется работа аквапарков и закрытых павильонов зоопарка, наполняемость зрительных залов увеличивают до 70%, однако требование о предъявлении QR-кодов сохранится. Вакцинация необходима для формирования коллективного иммунитета к заболеванию. Привиться от COVID-19 можно как в медицинских учреждениях, так и в торговых центрах, на рынках. Корреспондент «Континент Сибирь» узнал, как проходит вакцинация от коронавируса на Центральном рынке Новосибирска.