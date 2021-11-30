Жители Новосибирской области оценили победивший на всероссийском конкурсе уникальный объект на озере в Карасуке

В Карасуке Новосибирской области открылся территориальный многофункциональный природный комплекс «Савка», проект которого победил на всероссийском конкурсе в прошлом году. Объект возведён по нацпроекту «Формирование комфортной городской среды».

Официальное открытие природного комплекса «Савка» в Карасуке состоялось 30 ноября, сообщили в правительстве Новосибирской области. В 2020 году проект стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, благодаря чему город получил на реализацию проекта федеральный грант в размере 70 млн рублей. Ещё 61,3 млн рублей направлены из областного бюджета.

В открытии комплекса принял участие министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов.

«В Карасуке удалось создать уникальный объект, который преобразил озеро Банное и фактически заново открыл водоём для жителей и гостей города. Теперь здесь есть возможность для комфортных прогулок, наблюдения за птицами с пирса, а рядом – площадки для детей, активного отдыха и спорта, сцена и трибуны для проведения культурных мероприятий. Очень необычно и ярко», – цитирует Дениса Архипова пресс-служба областного правительства.

В рамках реализации проекта подрядные организации провели берегоукрепление с помощью монтажа габионных конструкций с укладкой геотекстиля, построены площадь с перголами, пирс для занятий судомодельным спортом и пирс для наблюдения за краснокнижной птицей савкой, организованы детская площадка с игровым оборудованием, спортивные площадки с покрытием из резиновой крошки для мини-футбола, баскетбола и настольного тенниса, установлены спортивные снаряды. Также сделана скейт-площадка.

Для удобства автомобилистов и пешеходов устроены парковка, пешеходная зона и тротуары по улицам Д. Бедного и Пархоменко, установлены скамейки и урны. Организовано освещение, а также проведена посадка деревьев, кустарников и газона.

По мнению жителей Карасука, новый объект благоустройства очень значим для города.

«Замечательное место получилось, украшение центра города, теперь есть где погулять с детьми. Сюда уже начали приезжать свадьбы. Красивое место», — отметила на открытии объекта жительница Карасука Ольга.

Напомним, в 2020 году в федеральном конкурсе победили проекты благоустройства трёх городов региона – Куйбышева, Купино и Карасука. Благодаря победе муниципалитеты получили на реализацию своих проектов крупные федеральные гранты от 45 до 70 млн рублей. Конкурс организован в соответствии с проектом «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда».

В целом в 2021 году в Новосибирской области за счёт средств федерального и областного бюджетов благоустроено более 200 объектов. На эти цели направлено 1,26 млрд рублей. Реализация нацпроекта на территории области находится на контроле министерства ЖКХ и энергетики региона.