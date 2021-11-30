Российско-немецкий культурно-деловой форум стартовал в Новосибирской области при поддержке правительства региона

В Новосибирской области начал работу российско-немецкий культурно-деловой форум-2021, организованный при поддержке областного правительства. Мероприятие проходит в регионе уже второй раз.

В церемонии открытия форума 30 ноября принял участие первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов.

Приветствуя участников форума на торжественной церемонии открытия от имени главы региона Андрея Травникова, Юрий Петухов подчеркнул, что форум не только доказал свою востребованность, но и превратился в самодостаточный элемент взаимоотношений между Россией и Германией.

«Наш регион является историческим центром российско-германского межнационального взаимодействия, занимая третье место в РФ по численности постоянно проживающего немецкого населения, а ФРГ – один из основных внешнеторговых партнёров Новосибирской области. Это формирует исключительные предпосылки для развития германского бизнеса на территории региона. Успешное международное сотрудничество осуществляется благодаря слаженной работе представителей бизнеса, общественного сектора, органов государственной власти региона. С уверенностью могу сказать, что правительство Новосибирской области уделяет и продолжит уделять большое внимание развитию сотрудничества с германскими партнёрами», – отметил он, пожелав участникам форума плодотворной работы.

Российско-немецкий культурно-деловой форум, объединивший представителей деловых кругов России и Германии, стал международной площадкой для открытого диалога и обмена опытом представителей бизнеса, экспертного сообщества, государственных органов власти, лидеров общественного мнения и руководителей общественных организаций России и Германии. Главная тема форума в этом году– «Россия и Германия: новые тренды сотрудничества на пороге перемен». Участникам предстоит обсудить германо-российские проекты в сферах экономики, культуры, науки, образования, общественной и волонтёрской деятельности. Внимание также уделят деятельности предприятий малого и среднего бизнеса, которые определяют экономический ландшафт регионов обеих стран.

Открыло форум пленарное заседание «Россия и Германия: роль общественной дипломатии в формировании коммуникативной платформы». Также в двухдневной программе форума – панельные круглые столы и публичные лекции по таким темам, как «Россия – Германия: опыт развития креативных индустрий», тренды международного бизнес-сотрудничества, партнёрство университетов в период пандемии и обменные программы для специалистов, «Сибирь глазами немецкого туриста: перспективы и проблемы въездного туризма», а также другие мероприятия.

Завершится форум 1 декабря.

Между Новосибирской областью и ФРГ подписан ряд заявлений и меморандумов о развитии сотрудничества. В регионе также действует государственное автономное учреждение культуры «Российско-немецкий дом», цели которого — возрождение, сохранение и развитие немецкого языка, культуры, традиций и обычаев российских немцев, а также развитие межрегионального, международного и межэтнического сотрудничества. В структуре этой организации действует 30 центров немецкой культуры, где регулярно проводятся фестивали и форумы, организуются этнокультурные молодежные лагеря.

Напомним, в конце 2020 года новым генеральным консулом ФРГ в Новосибирске был назначен господин Бернд Финке.