Элитный коттедж экс-кандидата в депутаты выставлен на продажу в Новосибирске за 99 млн рублей

Особняк в итальянской стиле выставлен на продажу в новосибирском коттеджном посёлке Ключевой за 99 миллионов рублей. Частью его территории владеет экс-кандидат в Заксобрание региона Татьяна Глазунова.

Объявление о продаже дома площадью 380 кв. м появилось на сайте N1.ru в конце ноября.

Как сообщает продавец, здание выстроено из кирпича. Во дворе дома располагаются терраса с зоной барбекю, садовая беседка, летний бассейн, небольшое футбольное поле и отдельный дом для персонала. Всё это занимает 70 кв. м.

На территории дома также расположены баня с комнатами для гостей (120 кв. м) и гараж, рассчитанный на два автомобиля (100 кв. м).

На первом этаже самого особняка находится гостиная, на втором – две детские комнаты. Кроме того, в доме есть цокольный этаж с бильярдной, сауной, прачечной, тренажёрным залом и санузлом.

По данным ЕГРН, баня, дом и три участка территории особняка принадлежат Юрию Докукину, а ещё три участка и гараж – Татьяне Глазуновой, которая в 2015 году баллотировалась в депутаты Законодательного собрания Новосибирской области от «Единой России». В 2020 году в отношении Глазуновой было заведено уголовное дело о мошенничестве. В 2021 году Хамовнический суд Москвы признал её виновной и приговорил к четырём годам лишения свободы условно.

Юрий Докукин и Татьяна Глазунова – управляющие ООО ИК «Стройконсалтинг».

Напомним, в сентябре в Новосибирске выставлялся на продажу особняк, который, как предполагается, принадлежал депутату областного Заксобрания Никите Галитарову.