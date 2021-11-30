В новосибирской клинике Мешалкина вводят прием пациентов по QR-кодам

В НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина в Новосибирске вводят прием пациентов и посетителей по QR-кодам. Об этом сообщается в официальном Instargam-аккаунте учреждения.

Уточняется, что такое решение принято в целях обеспечения эпидемиологической безопасности.

«При входе в учреждение сотрудник службы безопасности попросит Вас предоставить двухмерный штриховой код (QR-код), подтверждающий факт вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 или перенесенного заболевания; при наличии медицинских противопоказаний — медицинский документ, подтверждающий факт медицинских противопоказаний к прививке», — указанно в сообщении.

Отметим, согласно тексту обращения, руководство Мешалкина «просит пройти вакцинацию» до посещения учреждения. Плановую и экстренную медицинскую помощь в клинике будут оказывать в полном объеме.

«Центр Мешалкина осуществляет все обязательства по выполнению госпитализации, экстренной и неотложной помощи и лечению пациентов. Плановая госпитализация, экстренная и неотложная медицинская помощь, лечение пациентов проводятся в полном объеме. Одномоментно в Центре находятся более 650-ти пациентов, для которых встреча с новой коронавирусной инфекцией может иметь необратимые последствия», — указано в официальном сообщении клиники Мешалкина.

Уточняется, что в зоне особо риска находятся дети и взрослые онкологического профиля, а также пациенты, которые перенесли сложные хирургические вмешательства на открытом сердце.

В клинике Мешалкина соблюдаются противоэпидемиологические меры по недопущению распространения COVID-19: осуществляется бесконтактная термометрия на входе учреждения, внутри соблюдается масочный режим и другие меры.

При госпитализации пациенты сдают мазок из носа и глотки для диагностики коронавируса. До момента получения результатов они изолированы от остальных больных.

«В связи с этим время ожидания оперативного вмешательства увеличивается. Вопрос о хирургическом лечении пациентов, прошедших вакцинацию, решается быстрее, сокращается время пребывания в стационаре, — сказано в заявлении. — Наши пациенты осознают ценность своего здоровья, поэтому самостоятельно, в инициативном порядке, проходят вакцинацию, осознавая высокий риск развития тяжелых осложнений».

Напомним, по данным на 29 ноября, в Новосибирской области зарегистрировано 82 335 случаев COVID-19, в том числе у 8 632 детей. 57 238 пациентов выздоровели, 3 780 — скончались. В регионе действует интерактивная карта пунктов вакцинации от коронавируса. На ней также указаны лаборатории, где можно сдать ПЦР-тесты и анализы на антитела.