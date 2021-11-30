После введения QR-кодов предприниматели Алтайского края утроили спрос на цифровую рекламу

МТС сообщает о трехкратном росте спроса на таргетированную рекламу в интернете и целевые рассылки среди малого и среднего бизнеса в Алтайском крае в ноябре 2021 года. Причиной этого роста эксперты называют введение системы QR-кодов при посещении ТЦ, заведений общепита, туристических и санаторных объектов и других организаций.

«В период введения дополнительных ограничительных мер краевой бизнес все чаще стал использовать цифровые сервисы в своей работе. Умные рекламные сервисы позволяют точечно и своевременно доносить информацию до целевой аудитории, что повышает эффективность коммуникаций, — отмечает директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой. — Сейчас мы видим возросший спрос на услугу со стороны малого бизнеса: санаторно-курортных учреждений, общепита и непродуктового ритейла. И это наглядная демонстрация того, цифровые сервисы доступны сегодня не только корпорациям, но и небольшим компаниям».

Наибольший рост спроса на сервис для запуска умной рекламы «МТС Маркетолог» показал ритейл – на него пришлась почти половина новых обращений. С помощью таргетированной рассылки и рекламы в интернете предприниматели информировали барнаульцев о предстоящих распродажах и необходимости предоставления QR-кодов при посещении магазинов, расположенных в ТЦ.

Второе место заняли санатории Алтайского края – на них пришлось 30 процентов обращений. Алтайские здравницы напоминали о необходимости предоставления QR кода при заселении, а также о старте бронирования путевок на новогодние каникулы.

Рейтинг ТОП-3 компаний, которые стали чаще использовать сервис таргетированной рекламы замыкают заведения общепита: на них пришлось порядка 20 процентов подключений. С помощью умной рассылки они сообщали клиентам график работы и условия доставки.

«МТС Маркетолог» помогает самостоятельно запускать таргетированную рассылку и рекламу в интернете. В основе сервиса лежит Big Data МТС — обезличенные данные об абонентах оператора, которые позволяют показывать рекламу только той аудитории, которую она может заинтересовать. Сервисом могут пользоваться физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели — абоненты любых операторов.