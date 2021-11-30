«Ростелеком» и GFN.RU запустили в Сибири новый игровой кластер

«Ростелеком» провел в Новосибирске презентацию возможностей нового серверного кластера, запущенного вместе с игровым сервисом GFN.RU в ноябре 2021 года. В ходе двухчасовой онлайн-трансляции зрители больше узнали об облачном гейминге и поучаствовали в конкурсах с крутыми подарками и стали свидетелями сражения в Dota 2 между командами Сибири и Урала.

«Главное преимущество облачного гейминга заключается в том, что пользователю не нужны мощные и дорогие игровые компьютеры — основная нагрузка приходится на удаленные серверы и облачные решения. Это значит, что даже требовательные современные игры можно запускать практически с любого устройства и выходить на заоблачную высоту, где пинг — меньше, а результативность — больше», — отметил директор по работе с массовым сегментом региона «Сибирь» компании «Ростелеком» Александр Бойкиня.

GFN.RU — эксклюзивный партнер мирового лидера рынка графических процессоров и визуальных вычислений NVIDIA по развитию игрового сервиса GeForce NOW в России и странах СНГ. Новосибирский кластер стал четвертым техническим ресурсом в стране, отвечающим за работу сервиса GFN.RU. Оборудование размещено в дата-центре компании «Ростелеком — Центры обработки данных», открытом в столице Сибирского федерального округа в январе 2021 года.

«Игры стали частью жизни многих людей: они развлекают, обучают, помогают общаться и даже зарабатывать. Еще несколько лет назад нельзя было подумать, что гейминг высокого уровня будет настолько доступным, и это стало возможным в том числе благодаря появлению в регионах новых серверных кластеров», — сказал исполнительный директор GFN.RU Павел Троицкий.

В 2020 году GFN.RU разместил серверы с поддержкой передовых графических технологий NVIDIA GeForce в Екатеринбурге. Уральские геймеры уже привыкли к высоким скоростям и продемонстрировали класс в шоу-матче «Сибирь против Урала» в одной из самых популярных многопользовательских игр Dota 2. С одной стороны сражалась команда HUSKY из Красноярска, с другой — сборная «Уральские Мопсы», которая и вырвала победу у сибиряков в напряженном сражении.

«Команда “Мопсов” очень уверенно сыграла, был хороший драфт. Видно, что парни старались и показали свой уровень. HUSKY, пожалуй, немного недооценили соперника, потому что они точно могли сыграть лучше», — уточнил комментатор игры Dota 2 Максим Парфенов.

Теперь новые технические возможности для повышения качества облачного гейминга доступны всем сибирским игрокам. Благодаря сотрудничеству GFN.RU и «Ростелекома» абоненты компании получат улучшенное подключение, высокую скорость передачи данных и отличное качество картинки с минимальной задержкой, что значительно увеличивает шансы на победу в многопользовательских играх.