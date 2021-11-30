В Новосибирске завершились общественные онлайн-обсуждения дизайн-проекта благоустройства площади Калинина, на которой будет установлена стела в честь присвоения городу звания «Город трудовой доблести».

Об итогах общественных обсуждений, которые прошли с 8-го по 22 ноября на двух площадках – портале госуслуг и сайте мэрии Новосибирска, рассказал заместитель начальника департамента строительства и архитектуры – начальник управления архитектурно-художественного облика города мэрии Новосибирска, главный архитектор города Александр Ложкин сегодня на аппаратном совещании в мэрии.

Всего, по словам главного архитектора города, в обсуждении приняли участие 1045 человек. Все они в целом одобрили проект благоустройства. Но по отдельным вопросам, вынесенным на обсуждение, мнения разошлись. Так, половина из опрошенных поддержали предложение о полном запрете хаотичной уличной торговли на Калинина. Около 43% считают, что торговлю необходимо перенести в киоски, оформленные в едином стиле. «Дизайн-проект благоустройства так и предполагает, что часть торговли будет перенесена в киоски. Интересно мнение одного из участников опроса. Он написал «мне нравится эти пережитки Советского союза, эти милые бабушки никому не мешают». Эти бабушки в киоски точно не пойдут, но для них можно предусмотреть бесплатные торговые места, также оформленные в современном стиле», – отметил Александр Ложкин.

Также 70% опрошенных выступили за создание велосипедных дорожек. 90% проголосовали за озеленение площади, отделение кустарниками потоков пешеходов от автодороги. 57% согласились с созданием пешеходной прогулочной зоны, где возможно даже будут установлены качели. Что касается парковок на площади Калинина, тут мнения разделились сильнее. 37% уверены, что такие вопросы должны решать специалисты по организации дорожного движения, около 20% считают, что необходимо полностью убрать с кольца парковки, и 36% полагают, что надо оставить только платные парковочные места. Около десяти человек предлагают сделать льготный период от получаса до 2 часов на платных парковках. Несколько человек оказались противниками трамвайного движения и предложили убрать трамвай, а один из них считает, что нужно вообще разобрать трамвайное кольцо.

«Сейчас эти мнения переданы проектировщикам, конструктивные предложения будут учтены и в проект внесут корректировки. Мы планируем, что до конца года у нас будет окончательный вариант», – сказал Александр Ложкин.

«Континент Сибирь» подробно рассказывал о дизайн-проекте благоустройства площади Калинина, а также о проекте стелы «Новосибирск – Город трудовой доблести». Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть говорил о том, что новый концепт площади должен стать проектом согласия для всех горожан.

Напомним, что камень на месте будущей стелы на площади Калинина был заложен 9 мая. А 9 сентября в Новосибирске погасили почтовую марку «Город трудовой доблести». На карточке изображен легендарный паровоз Лунина – этот символ подвига тружеников тыла выбрали жители региона.