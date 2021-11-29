«Сибирская генерирующая компания» вновь потребовала признать банкротом крупного новосибирского застройщика

Компания «СИБЭКО» потребовала признать банкротом крупного новосибирского застройщика «Дискус Плюс».

Информация о подаче заявления была опубликована на сайте арбитражного суда Новосибирской области 25 ноября. Уточняется, что сумма исковых требований АО «Сибирская энергетическая компания» (входит в состав АО «Сибирская генерирующая компания») к застройщику микрорайонов «Плющихинский» и «Просторный» — ООО «Дискус Плюс» — составляет более 68 млн рублей. Дата рассмотрения заявления пока не назначена.

Напомним, что в середине сентября «СИБЭКО» требовала признать несостоятельным застройщика из-за долга в размере 33 млн рублей, однако уже в октябре подала заявление об отказе от иска, в связи с чем производство по делу было приостановлено.

Как объяснили «Континенту Сибирь» в пресс-службе СГК, у застройщика накоплена большая задолженность перед компанией по оплате за поставку тепловой энергии на жилмассиве «Плющихинский». Так, в частности, по данным на 25 ноября, общая сумма долга застройщика перед СГК составила 195 млн. рублей, в том числе просроченная – 169 млн. рублей.

«Платежи от должника, к сожалению, в добровольном порядке не поступают, поэтому СГК вынуждена постоянно взыскивать задолженность через суд. Учитывая недобросовестное отношение компании «Дискус плюс» к обязательствам по оплате потребляемого ресурса, мы не можем игнорировать риски для обеспечения нормального теплоснабжения жителей Плющихинского жилмассива», — уточнили в пресс-службе компании.

«Континент Сибирь» обратился также в пресс-службу ООО «Дискус Плюс» с просьбой прокомментировать исковое заявление и сообщить о дальнейших действиях компании, однако на момент написания материала в организации не ответили на запрос.

Напомним, ранее арбитражный суд Новосибирской области признал банкротом ООО «Центр жилищного стального строительства» (ЦЖСС). Учредителем компании является застройщик ЖК «Новомарусино» Вадим Варвянский.