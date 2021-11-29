Владимир Воспанчук назначен начальником ТУАД Новосибирской области

В Новосибирской области назначен начальник Территориального управления автомобильных дорог (ТУАД). Им стал Владимир Воспанчук.

ТУАД Новосибирской области возглавил Владимир Воспанчук. Он приступил к своим обязанностям с 29 ноября. Информацию о назначении «Континенту Сибирь» подтвердили в пресс-службе ТУАД Новосибирской области.

Владимир Воспанчук родился 17 сентября 1977 года. Ранее возглавлял бердское муниципальное предприятие «Комбинат бытовых услуг». Он был назначен весной 2018 года после того, как прежний директор – Александр Кожин – стал фигурантом уголовного дела. Однако уже в 2020 году Воспанчук покинул пост. До назначения на должность Владимир Воспанчук являлся генеральным директором новосибирской управляющей компании «ДВК».

Напомним, в конце 2020 года в отношении главы ТУАД Новосибирской области Михаила Чуманова было возбуждено уголовное дело о взятке. По версии следствия, Чуманов получил взятку от предпринимателя через посредника. Взамен он обещал покровительство. Как следует из документального фильма, который вышел на телеканале «Россия 24», речь идет о бизнесмене Самире Асадуллаеве. Отметим, в числе фигурантов дела также оказался сотрудник АО «Новосибирскавтодор» Сергей Илюшин.

Позже был задержан заместитель министра транспорта Новосибирской области Сергей Ставицкий. Ему вменяли совершение преступления по части 6 ст. 290 УК РФ (Взятка в особо крупном размере). По данным следствия, Ставицкий в период с марта по октябрь 2019 года передал взятки Чуманову на сумму более 1,5 млн рублей. Позже обвинение было переквалифицировано по части 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество).