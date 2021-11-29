Правительство Новосибирской области направило дополнительные средства на поддержку инфраструктуры молодежной политики

В правительстве региона одобрили изменения в госпрограмму «Развитие государственной молодежной политики Новосибирской области». В числе изменений — поддержка инфраструктурного обеспечения, сообщает пресс-служба правительства региона.

Соответствующая государственная программа рассмотрена 29 ноября на заседании правительства региона, которое провел первый заместитель председателя правительства Новосибирской области Владимир Знатков.

Представляя изменения заместитель министра образования Новосибирской области Юрий Савостьянов отметил, что в текущем году общее финансирование программы увеличено на сумму более 1,4 млн рублей. В документ с 2021 года также включены дополнительные мероприятия, направленные на осуществление поддержки существующей инфраструктуры в сфере государственной молодежной политики региона.

«Запланированы работы по ремонту и реконструкции имущественного комплекса культурного пространства «Юность» ГБУЗ НСО «Агентство поддержки молодежных инициатив» как вклад в создание социальной инфраструктуры в рамках проекта «Академгородок 2.0» Напомню, основная цель проекта — сформировать условия для поддержки и реализации наиболее актуальных и перспективных творческих инициатив молодежи региона. На эти цели в 2021-2023 годах будет направлено около 100 млн рублей», — отметил замминистра.

Целью программы «Развитие государственной молодежной политики Новосибирской области» является формирование условий для развития потенциала молодежи в интересах социально-экономического, общественно-политического и культурного развития региона. В числе задач госпрограммы — вовлечение молодых людей, в частности, в социальную, экономическую и культурную жизнь общества.

Напомним, Новосибирск вошел в топ-100 рейтинга лучших в мире городов для студентов, составляемого британской консалтинговой компанией Studee. В рейтинг также попали Москва, Санкт-Петербург и Томск.